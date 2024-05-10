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Bolu vefat edenler.. 10 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 10 Mayıs 2024 Bugün 9 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
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Bolu vefat edenler.. 10 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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ELİFE (AKKADIN) AKDOĞAN

Kalıcı Konutlar Mahallesi halkından, Ali Metin, Ali, Veysel, Çetin AKDOĞAN, Gülnaz, Elmas, Sakine’nin anneleri;

Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.

SELMA KESKİN

Karaçayır Mahallesi halkından, Hüseyin ve Zeynep KESKİN’in kızları, Seçil, Mihraci ve Murat KESKİN’in ablaları, Sude GÜVERCİN’in annesi;

Cenazesi bugün Siteler Camii’nde  kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

MUHABBET KOÇ

Merhum Çetin KOÇ’un eşi, merhum Bora KOÇ, Yunus KOÇ’un anneleri, merhumlar Mehmet Hulisi, Abuhayat, Ahmet Nail UĞURLU’nun kardeşleri, emekli öğretmen;

Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

GÜLER YÜKSEL

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Düzce merkez mezarlığına defnedilecektir.

NECATİ KAHRAMAN

Mengen İlçesi Çayköy Köyü halkından;

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Mengen Çayköy Köyü mezarlığına defnedilecektir.

FATMA ÖZKAN

Yakabayat Köyü halkından;

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Yakabayat Köyü mezarlığına defnedilecektir.

EMİN AKTAŞ

Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesi Ilıca Köyü halkından;

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Taşkesti Ilıca Köyü mezarlığına defnedilecektir.

SAMİ AKÇAKOCA

Mengen İlçesi halkından;

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Mengen merkez mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET KOŞKAL

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

# ankara, düzce, mudurnu

10 May 2024 - 12:44 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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