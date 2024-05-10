Bolu vefat edenler.. 10 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

ELİFE (AKKADIN) AKDOĞAN
Kalıcı Konutlar Mahallesi halkından, Ali Metin, Ali, Veysel, Çetin AKDOĞAN, Gülnaz, Elmas, Sakine’nin anneleri;
Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.
SELMA KESKİN
Karaçayır Mahallesi halkından, Hüseyin ve Zeynep KESKİN’in kızları, Seçil, Mihraci ve Murat KESKİN’in ablaları, Sude GÜVERCİN’in annesi;
Cenazesi bugün Siteler Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
MUHABBET KOÇ
Merhum Çetin KOÇ’un eşi, merhum Bora KOÇ, Yunus KOÇ’un anneleri, merhumlar Mehmet Hulisi, Abuhayat, Ahmet Nail UĞURLU’nun kardeşleri, emekli öğretmen;
Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
GÜLER YÜKSEL
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Düzce merkez mezarlığına defnedilecektir.
NECATİ KAHRAMAN
Mengen İlçesi Çayköy Köyü halkından;
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Mengen Çayköy Köyü mezarlığına defnedilecektir.
FATMA ÖZKAN
Yakabayat Köyü halkından;
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Yakabayat Köyü mezarlığına defnedilecektir.
EMİN AKTAŞ
Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesi Ilıca Köyü halkından;
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Taşkesti Ilıca Köyü mezarlığına defnedilecektir.
SAMİ AKÇAKOCA
Mengen İlçesi halkından;
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Mengen merkez mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET KOŞKAL
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.