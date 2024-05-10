10 May 2024 - 20:55- Ekonomi

ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Mayıs 2024 - 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?