ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Anneler Günü özel;
Anneler Günü'ne özel sevilen markalarda yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler başladı, buradan ulaşabilirsiniz.
Mutfak araç gereçleri
Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL,
Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL
Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL
Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL
Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL
Cambu LilAmor Line Serisi Cam Tencere 399 TL
3'lü Bambum Kesim Sunum Tahtası 299 TL
200 ml Bambu Tabaklı Çift Cidarlı Cam Kupa 99,95 TL
Döküm Kek Kalıbı 299 TL
Kapaklı Cam Şekerlik 59,95 TL
1,5 litre Cambu Borosilikat Cam Sürahi 249 TL
1 litre Cambu LilAmor Line Cam Yağlık 199 TL
Lüsterli Cam Dik Kenarlı Sunum Tabağı 99,95 TL
Lüsterli Cam Salata Kasesi 99,95 TL
Lüsterli Cam İki Katlı Sunum Tabağı 199 TL
12 Parça Cam Çay Seti 199 TL
Sprey Yağdanlık 199 TL
1 litre Klips Kapaklı Cam Şişe 89,95 TL
Tefal Easy Grill Deluxe EY505D15 Yağsız Fritöz 4.499 TL
Kochler 6 L Airfryer Sıcak Hava Fritözü 2.099 TL
Wiami Airfryer 7L Akıllı Yağsız Hava Fritözü 3.199 TL
Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.499 TL
Tekstil ve giyim ürünleri
Slazanger Modal Kumaş Kadın Tek Alt 299 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 350 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL
Kız Çocuk Pijama Takım 199 TL
Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL
Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL
Minimizer Sütyen 159 TL
Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL
Kişisel bakım ve spor
Xv15 Spin Spor Koşu Egzersiz Kondisyon Bisikleti 4.999 TL
Yui A2 Pro Koşu ve Yürüyüş Bandı 8.399 TL
Braun Silk-Epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL
Ayakkabı ve terlik çeşitleri
Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL
Esem Kadın Terlik 219 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik 99,95 TL
Kadın Tokalı Terlik 99,95 TL
Bahçe mobilyaları ve dış dekorasyon
Pafu Beta Bahçe Takımı 12.999 TL
Pafu Ori Katlanabilir Şezlong 2.199 TL
Pafu Pando Bahçe Takımı 8.999 TL
Pafu Nella Bahçe Takımı 9.999 TL
Pafu Fındık Rattan Salıncak 5.799 TL
Pafu Omma Yer Minderi 599 TL
Pafupet Kedi Çadırı Minder 449 TL
Pafu Peti Kalorifer Minderi 499 TL
Pafepet Bonno Kedi Minderi 549 TL
Pafu Nest Rattan 5.599 TL
Pafu Ola Yer Minderi 999 TL
Tepsili 2'li Beton Obje 89,95 TL
Kapaklı Beton Organizer 79,95 TL
3'lü Bambu Sepet 499 TL
3'lü Cam Vazo Set 299 TL
İndirimli cep telefonu modelleri
iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL
iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL
Alcatel 1 2021 16 GB Volcano Black 1.699 TL
Anneniz için çantalar
Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL
Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL
Guess Ginevra Logo Society Tote Çanta 2.999 TL
Guess Noelle Elite Tote Çanta 2.799 TL
Guess Narina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL
Michael Kors Jet Set Charm Çanta 3.299 TL
Stilgo Omuz Çantası 279 TL
Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL
Stilgo Omuz Çantası 189 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.