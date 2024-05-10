10 May 2024 - 20:55- Ekonomi G:

ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Mayıs 2024 - 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı mask
ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı
ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı
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Anneler Günü özel;

Anneler Günü'ne özel sevilen markalarda yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler başladı, buradan ulaşabilirsiniz.

ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Mutfak araç gereçleri

Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL,

Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL

Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL

Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL

Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL

Cambu LilAmor Line Serisi Cam Tencere 399 TL

3'lü Bambum Kesim Sunum Tahtası 299 TL

200 ml Bambu Tabaklı Çift Cidarlı Cam Kupa 99,95 TL

Döküm Kek Kalıbı 299 TL

Kapaklı Cam Şekerlik 59,95 TL

1,5 litre Cambu Borosilikat Cam Sürahi 249 TL

1 litre Cambu LilAmor Line Cam Yağlık 199 TL

Lüsterli Cam Dik Kenarlı Sunum Tabağı 99,95 TL

Lüsterli Cam Salata Kasesi 99,95 TL

Lüsterli Cam İki Katlı Sunum Tabağı 199 TL

12 Parça Cam Çay Seti 199 TL

Sprey Yağdanlık 199 TL

1 litre Klips Kapaklı Cam Şişe 89,95 TL

Tefal Easy Grill Deluxe EY505D15 Yağsız Fritöz 4.499 TL

Kochler 6 L Airfryer Sıcak Hava Fritözü 2.099 TL

Wiami Airfryer 7L Akıllı Yağsız Hava Fritözü 3.199 TL

Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.499 TL

ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Tekstil ve giyim ürünleri

Slazanger Modal Kumaş Kadın Tek Alt 299 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 350 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Kız Çocuk Pijama Takım 199 TL

Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL

Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL

Minimizer Sütyen 159 TL

Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL

ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Kişisel bakım ve spor

Xv15 Spin Spor Koşu Egzersiz Kondisyon Bisikleti 4.999 TL

Yui A2 Pro Koşu ve Yürüyüş Bandı 8.399 TL

Braun Silk-Epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL

ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Ayakkabı ve terlik çeşitleri

Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL

Esem Kadın Terlik 219 TL

Kadın Yüksek Taban Terlik 99,95 TL

Kadın Tokalı Terlik 99,95 TL

ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

Bahçe mobilyaları ve dış dekorasyon

Pafu Beta Bahçe Takımı 12.999 TL

Pafu Ori Katlanabilir Şezlong 2.199 TL

Pafu Pando Bahçe Takımı 8.999 TL

Pafu Nella Bahçe Takımı 9.999 TL

Pafu Fındık Rattan Salıncak 5.799 TL

Pafu Omma Yer Minderi 599 TL

Pafupet Kedi Çadırı Minder 449 TL

Pafu Peti Kalorifer Minderi 499 TL

Pafepet Bonno Kedi Minderi 549 TL

Pafu Nest Rattan 5.599 TL

Pafu Ola Yer Minderi 999 TL

Tepsili 2'li Beton Obje 89,95 TL

Kapaklı Beton Organizer 79,95 TL

3'lü Bambu Sepet 499 TL

3'lü Cam Vazo Set 299 TL

İndirimli cep telefonu modelleri

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

Alcatel 1 2021 16 GB Volcano Black 1.699 TL

Anneniz için çantalar

Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL

Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL

Guess Ginevra Logo Society Tote Çanta 2.999 TL

Guess Noelle Elite Tote Çanta 2.799 TL

Guess Narina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL

Michael Kors Jet Set Charm Çanta 3.299 TL

Stilgo Omuz Çantası 279 TL

Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

Stilgo Omuz Çantası 189 TL

ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı
ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı
ŞOK Bolu mağazalarına filtre kahve makinesi geliyor! 8 – 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı

# spor, araç

10 May 2024 - 20:55 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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