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Bolu'da AK Partili kadınlar, Filistinli anneler için bir araya geldi!

Bolu'da, AK Parti Kadın Kolları, Anneler Günü öncesinde Filistinli anneler için toplandı. Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail saldırılarını kınayan bir etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da AK Partili kadınlar, Filistinli anneler için bir araya geldi! mask
Bolu'da AK Partili kadınlar, Filistinli anneler için bir araya geldi!
Bolu'da AK Partili kadınlar, Filistinli anneler için bir araya geldi!
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Anneler Günü Özel Etkinliği

Bolu'da, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Türkiye'den ve Filistin'den annelerin dayanışmasını pekiştirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, Kadı Cami önünde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bolu'da AK Partili kadınlar, Filistinli anneler için bir araya geldi!

Türk ve Filistin Bayraklarıyla Dayanışma

Toplantıda, AK Partili kadınlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile bir araya geldi. Katılımcılar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için dövizler taşıdı. Bu dövizlerde, "Filistinli Anneler Yalnız Değildir" ve "Kardeşlik Sınırları Aşar" gibi mesajlar yer aldı. Etkinlik, Bolu halkının da yoğun ilgisini çekti.Bolu'da AK Partili kadınlar, Filistinli anneler için bir araya geldi!

Sosyal Medya ve Medya İlgi Odağı

Etkinlik, sosyal medyada ve yerel medyada geniş yer buldu. Katılımcıların duygu dolu açıklamaları ve etkinlikten çarpıcı görüntüler, hem sosyal medya hesaplarında hem de yerel haber kanallarında paylaşıldı. Etkinliğin yankıları, bölgesel ve ulusal düzeyde ses getirdi.
# türkiye, Medya

10 May 2024 - 13:59 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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