Bolu'da AK Partili kadınlar, Filistinli anneler için bir araya geldi!

Anneler Günü Özel Etkinliği
Bolu'da, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Türkiye'den ve Filistin'den annelerin dayanışmasını pekiştirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, Kadı Cami önünde yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Türk ve Filistin Bayraklarıyla Dayanışma
Toplantıda, AK Partili kadınlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile bir araya geldi. Katılımcılar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için dövizler taşıdı. Bu dövizlerde, "Filistinli Anneler Yalnız Değildir" ve "Kardeşlik Sınırları Aşar" gibi mesajlar yer aldı. Etkinlik, Bolu halkının da yoğun ilgisini çekti.
Sosyal Medya ve Medya İlgi Odağı
Etkinlik, sosyal medyada ve yerel medyada geniş yer buldu. Katılımcıların duygu dolu açıklamaları ve etkinlikten çarpıcı görüntüler, hem sosyal medya hesaplarında hem de yerel haber kanallarında paylaşıldı. Etkinliğin yankıları, bölgesel ve ulusal düzeyde ses getirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.