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Orman Genel Müdürlüğü'nden istihdam fırsatı: hangi şehirlerde pozisyon açığı var?

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde memur ve mühendis alımı yapacak. Başvurular 29 Nisan'da başladı, son gün 9 Mayıs! Detaylar haberimizde…

Arzu Sarı
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Orman Genel Müdürlüğü'nden istihdam fırsatı: hangi şehirlerde pozisyon açığı var? mask
Orman Genel Müdürlüğü'nden istihdam fırsatı: hangi şehirlerde pozisyon açığı var?
Orman Genel Müdürlüğü'nden istihdam fırsatı: hangi şehirlerde pozisyon açığı var?
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde memur ve mühendis alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamlı personel alımı, kurumun eksikliklerini gidermeye yöneliktir. İşte detaylar:

Orman Genel Müdürlüğü'nden istihdam fırsatı: hangi şehirlerde pozisyon açığı var?

OGM'den büyük fırsat: memur ve mühendis alımı

Orman Genel Müdürlüğü, kamu personeli ihtiyacını karşılamak için 26 Orman Muhafaza Memuru ve 20 Orman Mühendisi pozisyonu için personel alımı yapacak. İlgili pozisyonlara başvuracak adayların KPSS puan şartları ve mezuniyet kriterlerine uymaları gerekmektedir.Orman Genel Müdürlüğü'nden istihdam fırsatı: hangi şehirlerde pozisyon açığı var?

Alım yapılacak şehirler ve kontenjanlar

Memur Alımı: Zonguldak, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Bolu.

Mühendis Alımı: Balıkesir, Bolu, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırklareli, Malatya, Zonguldak ve Sinop.Orman Genel Müdürlüğü'nden istihdam fırsatı: hangi şehirlerde pozisyon açığı var?

Başvuru süreci ve şartlar

Başvurular 29 Nisan itibarıyla başlamış olup, son başvuru tarihi 9 Mayıs olarak belirlenmiştir. Adayların başvurularını zamanında yapmaları ve gereken tüm şartları sağlamaları önemlidir.
# türkiye, nisan, kastamonu

10 May 2024 - 23:00 - Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

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