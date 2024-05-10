Orman Genel Müdürlüğü'nden istihdam fırsatı: hangi şehirlerde pozisyon açığı var?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde memur ve mühendis alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamlı personel alımı, kurumun eksikliklerini gidermeye yöneliktir. İşte detaylar:
OGM'den büyük fırsat: memur ve mühendis alımı
Orman Genel Müdürlüğü, kamu personeli ihtiyacını karşılamak için 26 Orman Muhafaza Memuru ve 20 Orman Mühendisi pozisyonu için personel alımı yapacak. İlgili pozisyonlara başvuracak adayların KPSS puan şartları ve mezuniyet kriterlerine uymaları gerekmektedir.
Alım yapılacak şehirler ve kontenjanlar
Memur Alımı: Zonguldak, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Bolu.
Mühendis Alımı: Balıkesir, Bolu, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırklareli, Malatya, Zonguldak ve Sinop.
Başvuru süreci ve şartlar
Başvurular 29 Nisan itibarıyla başlamış olup, son başvuru tarihi 9 Mayıs olarak belirlenmiştir. Adayların başvurularını zamanında yapmaları ve gereken tüm şartları sağlamaları önemlidir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.