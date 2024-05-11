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Bolu’da -6.8 derece soğuk! Meyve ve sebzeler dondu; Kıbrıscık don felaketinden nasibini aldı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşanan don olayı, ağaçlardaki meyveleri ve toprakta ekili mahsulleri etkiledi. Kaymakam Metehan Güngör bölgedeki zararları inceledi, çiftçilere destek sözü verdi.

Arzu Sarı
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Bolu’da -6.8 derece soğuk! Meyve ve sebzeler dondu; Kıbrıscık don felaketinden nasibini aldı mask
Bolu’da -6.8 derece soğuk! Meyve ve sebzeler dondu; Kıbrıscık don felaketinden nasibini aldı
Bolu’da -6.8 derece soğuk! Meyve ve sebzeler dondu; Kıbrıscık don felaketinden nasibini aldı
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Bolu Kıbrıscık Don Felaketinden Nasibini Aldı

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin en soğuk ili olarak bilinen Bolu'da sıfırın altında 6.8 derece hava sıcaklığı kaydedildi. Bu aşırı soğuklar, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde de büyük zarara yol açtı. Ağaçlardaki meyveler ve toprakta ekili olan mahsuller, şiddetli soğuktan dolayı donarak zarar gördü. Mudurnu ilçesinde de benzer durumlar yaşandığı bildirildi.

Bolu’da -6.8 derece soğuk! Meyve ve sebzeler dondu; Kıbrıscık don felaketinden nasibini aldı

Mudurnu ve Taşkesti zararın boyutlarını gözler önüne serdi

Bölgede soğuk havanın etkisiyle Mudurnu ilçesinde ağaçlarda yetişen meyveler ve tarlalarda ekili mahsuller ciddi şekilde zarar gördü. Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, yaşanan soğukların tarımsal ürünlere verdiği zararı dile getirerek, "Meteorolojinin tahminleri ne yazık ki doğru çıktı. Mudurnu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düştü. Bu durum bağlarımız, ceviz ağaçlarımız, eriklerimiz, kirazlarımız ve vişnelerimiz başta olmak üzere birçok meyve ve sebzemizi etkiledi. Görünen o ki bu sene yeterli meyve ve sebze bulmak zor olacak" ifadelerini kullandı.Bolu’da -6.8 derece soğuk! Meyve ve sebzeler dondu; Kıbrıscık don felaketinden nasibini aldı

Kıbrıscık Kaymakamı sahada incelemelerde bulundu

Kıbrıscık ilçesinde de don olayının büyük zararlar bıraktığı anlaşıldı. Soğuktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör, çiftçilerle görüşerek durumu değerlendirdi. Yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Metehan Güngör, köylerimizin üzüm bağlarına ve ceviz ağaçlarına don vurması sonucu zarar gören yerleri inceledi. Don olayından etkilenen vatandaşlarımıza devletimizin her zaman yanında olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve vatandaşlarımızın taleplerini not aldı" denildi.Bolu’da -6.8 derece soğuk! Meyve ve sebzeler dondu; Kıbrıscık don felaketinden nasibini aldı

Çiftçilerin Mağduriyeti Büyük

Bölgedeki çiftçilerden Yunus Boztimur ise yaşadığı mağduriyeti, "Gece saatlerinde uyandım ve ağaçların soğuktan yanacağını tahmin ettim. Ateş yaksan yakamazsın. Ceviz, erik ve üzüm bağları gitti. 3 yıldır ne ceviz yiyebiliyoruz ne bir elma yiyebiliyoruz. Rabbim hayırlısını nasip etsin" sözleriyle ifade etti.Bolu’da -6.8 derece soğuk! Meyve ve sebzeler dondu; Kıbrıscık don felaketinden nasibini aldı

Bu olay, bölgedeki tarım sektörü için ciddi bir darbe anlamına geliyor. Yetkililer ve ziraat odaları, çiftçilere destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

# türkiye, destek, mudurnu

11 May 2024 - 11:00 Bolu/ Kibriscik- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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