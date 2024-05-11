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Yıl başına kadar süre tanındı; Yeni yıla kadar mutlaka o belgeyi yenilemeniz gerekiyor

İçişleri bakanlığı hala eski ehliyetini kullanan vatandaşlar için yeni bir duyuru yayınladı. Eğer ehliyetler yenileri ile değiştirilmezse ne olacak? Kimlerin değiştirmesi gerekiyor? İçişleri Bakanlığı hala eski B sınıfı ehliyetlerini kullanan vatandaşlarımız için yeni bir duyuru yayınladı.

Sadiye Dura
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Yıl başına kadar süre tanındı; Yeni yıla kadar mutlaka o belgeyi yenilemeniz gerekiyor mask
Yıl başına kadar süre tanındı; Yeni yıla kadar mutlaka o belgeyi yenilemeniz gerekiyor
Yıl başına kadar süre tanındı; Yeni yıla kadar mutlaka o belgeyi yenilemeniz gerekiyor
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Duyuruda eski ehliyetlerin son kullanma tarihlerinden, değiştirilmez ise ne olacağından, ehliyeti değiştirme şartı gibi bir sürü konuya açıklık getirdi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı eski B sınıfı ehliyeti kullananlar için yeni bir duyuru yayınladı. Normal şartlarda eski ehliyetlerin kullanım tarihi 31 Aralık 2022 idi ama araya pandemi girdiği için bu tarihler mecburen uzatılmak zorunda kaldı. Bu sebepten dolayı 31 Aralık 2022 olan son kullanma tarihleri 31Aralık 2024 de kadar uzatılarak yeni tarihler belirlenip duyuruldu.

Yıl başına kadar süre tanındı; Yeni yıla kadar mutlaka o belgeyi yenilemeniz gerekiyor

2016 yılı öncesi alan herkes değiştirmek zorunda

İçişleri bakanlığının duyurusunun ardından ehliyeti kimlerin değiştirmek zorunda olduğu, ehliyeti değiştirmenin şartları neler soruları gündem oldu. Ehliyet değişimi yapması gereken kişiler ve onun şartı ise şöyle ehliyetini 1 Ocak 2016 önce alan her vatandaşın ehliyetini yenisiyle değiştirmesi gerektiği içişleri bakanlığı tarafından belirtildi. Peki eski ehliyetler yenileriyle nasıl değiştirilecek?Yıl başına kadar süre tanındı; Yeni yıla kadar mutlaka o belgeyi yenilemeniz gerekiyor

15 lira ücreti var

Bakanlığın duyurusuyla birlikte ehliyetlerimizi nasıl değiştireceğiz sorusu merak konusu oldu işte ehliyetimizi değiştirebilmek için yapmamız gerekenler. Öncelikle nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün web sayfasına girip bir randevu alıyoruz.  Randevu günü geldiğinde ise kimlik kartı, güncel bir biyometrik fotoğraf, sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve kan grubu  (sağlık raporunda yazıyorsa gerek yok) belgeleri ile birlikte gidip başvurunuzu yapabilirsiniz 15 lira gibi küçük bir meblağ karşılığında.Yıl başına kadar süre tanındı; Yeni yıla kadar mutlaka o belgeyi yenilemeniz gerekiyor

En geç 15 gün içerisinde adreslerine teslim ediliyor

Başvurularını yapan vatandaşlar bu seferde yeni ehliyetlerine ne kadar zamanda alabilecekleri sorusunu araştırıyorlar. Başvurularını yapan vatandaşlarımızın yeni çipli ehliyetleri en geç 15 gün içerinde adreslerine teslim edileceği bilgisini öğrendiklerinde içlerine su serpiliyor ve yeni ehliyetleri beklemeye başlıyorlar.Yıl başına kadar süre tanındı; Yeni yıla kadar mutlaka o belgeyi yenilemeniz gerekiyor

Değiştirmeyenlere trafik cezası uygulanacak

Eğer hala eski ehliyetlerini yenileriyle değiştirmeyen ve değiştirmeyi düşünmeyen vatandaşlarımız varsa buradan uyarmış olalım tavsiye etmeyiz çünkü 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile ehliyetini değiştirmeyen kalırsa o kişiler trafiğe çıkamayacak eğer çıkarlar ise trafik cezası kesilecek. Ehliyetini değiştirmeyen bir de üstüne eski ehliyetle trafiğe çıkan vatandaşlarımıza tam 12 bin 978 lira para cezası kesilecek değiştirmeme düşüncesi olanlar için bizde söylemiş olalım.

# trafik

11 May 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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