O belediyede enerji devrimi; Mudurnu'da güneş enerji santrali dönemi başlıyor

Mudurnu Belediyesi, Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun seçim öncesi projelerinden biri olan Güneş Enerji Santrali'ni (GES) hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bolu Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan bu proje, Mudurnu Belediyesi'nin elektrik ihtiyacını tamamen karşılayacak ve önemli bir mali tasarruf sağlayacak.

Mudurnu'da Yenilenebilir Enerjiye Geçiş

Mudurnu Belediyesi'nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Doğan Onurlu liderliğinde gerçekleşti. Toplantıda, ilçenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen Güneş Enerji Santrali projesi görüşüldü. Meclis üyeleri, projenin ilçede yapılması konusunda oy birliğiyle karar verdi.

Bu proje, Mudurnu'nun Musalla Mahallesi'nde, belediyeye ait 22 dönümlük arazide kurulacak. GES sayesinde Mudurnu Belediyesi, kendi elektriğini üreterek büyük bir elektrik masrafından kurtulacak, böylece bütçeye ciddi bir katkı sağlanacak.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Özerkliği

Doğan Onurlu'nun seçim vaatleri arasında öne çıkan GES, ilçenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak. Güneş enerjisi kullanımıyla çevresel etkiler azaltılacak, aynı zamanda enerji özerkliği sağlanarak ekonomik tasarruf elde edilecek.