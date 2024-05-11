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O belediyede enerji devrimi; Mudurnu'da güneş enerji santrali dönemi başlıyor

Mudurnu Belediyesi, Doğan Onurlu liderliğinde Bolu Belediyesi ile işbirliği yaparak Güneş Enerji Santrali projesini başlatıyor. Proje, ilçenin elektrik ihtiyacını karşılamak ve mali tasarruf sağlamak için gerçekleştirilecek.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
O belediyede enerji devrimi; Mudurnu'da güneş enerji santrali dönemi başlıyor mask
O belediyede enerji devrimi; Mudurnu'da güneş enerji santrali dönemi başlıyor
O belediyede enerji devrimi; Mudurnu'da güneş enerji santrali dönemi başlıyor
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Mudurnu Belediyesi, Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun seçim öncesi projelerinden biri olan Güneş Enerji Santrali'ni (GES) hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bolu Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan bu proje, Mudurnu Belediyesi'nin elektrik ihtiyacını tamamen karşılayacak ve önemli bir mali tasarruf sağlayacak.

O belediyede enerji devrimi; Mudurnu'da güneş enerji santrali dönemi başlıyor

Mudurnu'da Yenilenebilir Enerjiye Geçiş

Mudurnu Belediyesi'nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Doğan Onurlu liderliğinde gerçekleşti. Toplantıda, ilçenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen Güneş Enerji Santrali projesi görüşüldü. Meclis üyeleri, projenin ilçede yapılması konusunda oy birliğiyle karar verdi.O belediyede enerji devrimi; Mudurnu'da güneş enerji santrali dönemi başlıyor

Bu proje, Mudurnu'nun Musalla Mahallesi'nde, belediyeye ait 22 dönümlük arazide kurulacak. GES sayesinde Mudurnu Belediyesi, kendi elektriğini üreterek büyük bir elektrik masrafından kurtulacak, böylece bütçeye ciddi bir katkı sağlanacak.O belediyede enerji devrimi; Mudurnu'da güneş enerji santrali dönemi başlıyor

Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Özerkliği

Doğan Onurlu'nun seçim vaatleri arasında öne çıkan GES, ilçenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak. Güneş enerjisi kullanımıyla çevresel etkiler azaltılacak, aynı zamanda enerji özerkliği sağlanarak ekonomik tasarruf elde edilecek.

# belediye, başkan, bolu belediyesi, mudurnu

11 May 2024 - 16:00 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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