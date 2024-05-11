Trafik sigortalarında yeni dönem! Yeni endeksle primler nasıl belirlenecek?

Türkiye sigorta sektörü, zorunlu trafik sigortasında radikal bir değişiklikle yeni bir sayfa açıyor. Sigorta ve Emeklilik Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından daha önce duyurulan ve şimdi hayata geçirilen hasar maliyet endeksi, sigorta primlerinin daha adaletli ve ekonomik koşullara uygun şekilde belirlenmesine olanak tanıyor. İşte detaylar…

Hasar Maliyet Endeksi ve Önemi

Zorunlu trafik sigortalarında primler artık hasar maliyet endeksiyle belirlenecek. Bu endeks, asgari ücret ve araçların yedek parça, bakım-onarım gibi maliyetlerini dikkate alarak aylık bazda güncelleniyor. Endeks, sigorta primlerini, ekonomik değişimleri yansıtacak şekilde ayarlamak için bir araç olarak kullanılacak.

Endeksin Hesaplama Yöntemi

Endeksin hesaplanmasında kullanılan metodoloji, çeşitli ekonomik göstergeleri içerir. Asgari ücretin %45, yedek parça ve aksesuarların %30, motorlu araçların %15 ve kişisel taşıtların bakım ve onarım hizmetlerinin fiyat artışlarının %10 oranında dikkate alınmasıyla endeks oluşturulur. Bu oranlar, ekonomik gerçekliği yansıtacak şekilde her ay yeniden değerlendirilir.

Primlerdeki Güncel Durum

SEDDK'nin açıklamalarına göre, zorunlu trafik sigortası primlerindeki artış oranı, mayıs ayı için en fazla %3 olarak sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama, sigorta şirketlerine, piyasayı bozmadan uyum sağlama ve gereksiz yüksek fiyat artışlarından kaçınma olanağı tanır.

Serbest Tarifeye Doğru Mu?

Özgür Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı, serbest tarifenin getirilmesi gerektiğini öneriyor. Yılmaz'a göre, mevcut sistemde, kaza yapmayan sürücüler bile yüksek primler ödemek zorunda kalabiliyor. Yarı serbest tarifeye geçiş, bu sorunu çözebilir ve sektör için daha esnek bir yapı sunabilir.

Gelecek Projeksiyonları

Yeni hasar maliyet endeksi uygulaması, sigorta sektöründe şeffaflık ve adillik vaat ediyor. Uygulamanın etkileri ve başarısı, zaman içinde elde edilecek verilerle daha net bir şekilde ortaya konacak. Bu süreç, hem tüketiciler hem de şirketler için yeni fırsatlar ve meydan okumalar getirecek.