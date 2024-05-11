İkinci el otomobil piyasasında büyük düşüş: fiyatlar yüzde 30 geriledi

İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Düşüyor

Türkiye'deki ikinci el araç piyasası son bir yılda önemli bir değişim yaşadı. Araç bolluğu ile birlikte fiyatlar yüzde 30 oranında gerileme gösterdi. Otomobil satıcıları, satışlardaki durgunluğu ve piyasada yaşanan fiyat düşüşlerini değerlendiriyor.

Araç Satışlarındaki Durgunluk ve Fiyat Gerilemesi

İkinci el otomobil piyasası, geçtiğimiz yıl boyunca sürekli bir düşüş eğilimi gösterdi. Araç satıcıları, satışlardaki durgunluğun arttığını ve otomobillerin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını belirtiyorlar. Özellikle yüksek kredi faiz oranları, vatandaşların araç satın alımını ertelemesine neden oluyor. Galericiler, düşük kar marjlarıyla çalıştıklarını ve piyasanın daha da kötüye gidebileceğini öngörüyorlar.

Tüketicinin Durumu ve Piyasa Değerlendirmesi

Oto galerici İsa Temur, tüketicilerin genellikle mevcut araçlarını satmak veya takas yapmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor. "Vatandaş, aldığı paranın altına aracını satmak istemiyor; ancak ihtiyaç duyduğu için satış yapıyor," diyen Temur, kredi faizlerinin düzeltilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, taksit imkanlarının sınırlı olması ve piyasadaki genel bolluk, araç satışlarını olumsuz etkiliyor. Temur, "Piyasa son bir yılda bu şekilde devam etti ve toplamda fiyatlar yüzde 30 geriledi," şeklinde konuşuyor.

Yatırım Aracı Olarak Otomobillerin Sonu

Yıllar içinde bir yatırım aracı olarak görülen ikinci el otomobiller, artık bu özelliğini yitirmiş durumda. Yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle, birçok kişi araçlarını satıp parayı farklı alanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor. İsa Temur, "Zamanında yatırım için alan vatandaşlar şimdi araçlarını satıyorlar. Araç artık yatırım aracı olmaktan çıktı," diyerek durumu özetliyor.