Mengen Çorbası… Yöresel Mengen Çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi…

Mengen Çorbası'nın sırları
Mengen Çorbası, Türkiye'nin Bolu bölgesinden gelen, kış aylarında iç ısıtan, besleyici bir çorbadır. Bulgur, tereyağı ve zengin baharatlarla hazırlanan bu çorba, soğuk günlerde mükemmel bir seçenek olup, herkesin beğenisini kazanır.
Malzemeler
Bu lezzetli çorbayı hazırlamak için gereken malzemeler şunlardır:
4 yemek kaşığı kalın bulgur
1 adet küçük boy soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı domates salçası
1/2 yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı soğuk su
3 su bardağı et suyu
Tuz, kuru nane, kırmızı pul biber
Bulguru haşlama
Çorbanın temelini oluşturan bulguru, küçük bir tencerede su ile haşlayarak başlayın. Bulgurun tam olarak yumuşaması için yaklaşık 10-15 dakika kaynatmanız gerekebilir.
Soğan ve un Kavurma
Orta boy bir tencerede tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar şeffaf bir görünüm alana kadar kavurun. Ardından unu ekleyip, sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Salçalı karışımı hazırlama
Kavrulmuş unlu karışıma domates ve biber salçasını ekleyin. Salçaların kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurun. Sonrasında, damak tadınıza uygun şekilde kuru nane ve kırmızı pul biber ekleyip kavurun.
Çorbanın pişirilmesi
Karışıma önce soğuk suyu ekleyerek kıvamını açın, ardından haşlanmış bulgur ve et suyunu ilave edin. Tuzunu ayarladıktan sonra çorbayı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatıp birkaç dakika dinlendirin.
Sunum önerileri
Mengen Çorbasını sıcak servis yapın. Çorbanın kıvamı yoğun ise, azar azar sıcak su ekleyerek istediğiniz kıvama getirin. Yanında limon dilimleri ve ekstra pul biber ile servis ederek lezzetini artırabilirsiniz.
Bu tarif, toplamda 35 dakika içinde hazırlanabilir ve 6 kişilik Mengen Çorbası sunar. Hem kolay hem de lezzetli bir çorba arayanlar için ideal bir seçimdir. Herhangi bir mevsimde, özellikle soğuk kış günlerinde, bu geleneksel Türk çorbası mükemmel bir seçenektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.