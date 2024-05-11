Mengen Çorbası… Yöresel Mengen Çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi…

Mengen Çorbası'nın sırları

Mengen Çorbası, Türkiye'nin Bolu bölgesinden gelen, kış aylarında iç ısıtan, besleyici bir çorbadır. Bulgur, tereyağı ve zengin baharatlarla hazırlanan bu çorba, soğuk günlerde mükemmel bir seçenek olup, herkesin beğenisini kazanır.

Malzemeler

Bu lezzetli çorbayı hazırlamak için gereken malzemeler şunlardır:

4 yemek kaşığı kalın bulgur

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı soğuk su

3 su bardağı et suyu

Tuz, kuru nane, kırmızı pul biber

Bulguru haşlama

Çorbanın temelini oluşturan bulguru, küçük bir tencerede su ile haşlayarak başlayın. Bulgurun tam olarak yumuşaması için yaklaşık 10-15 dakika kaynatmanız gerekebilir.

Soğan ve un Kavurma

Orta boy bir tencerede tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar şeffaf bir görünüm alana kadar kavurun. Ardından unu ekleyip, sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Salçalı karışımı hazırlama

Kavrulmuş unlu karışıma domates ve biber salçasını ekleyin. Salçaların kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurun. Sonrasında, damak tadınıza uygun şekilde kuru nane ve kırmızı pul biber ekleyip kavurun.

Çorbanın pişirilmesi

Karışıma önce soğuk suyu ekleyerek kıvamını açın, ardından haşlanmış bulgur ve et suyunu ilave edin. Tuzunu ayarladıktan sonra çorbayı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatıp birkaç dakika dinlendirin.

Sunum önerileri

Mengen Çorbasını sıcak servis yapın. Çorbanın kıvamı yoğun ise, azar azar sıcak su ekleyerek istediğiniz kıvama getirin. Yanında limon dilimleri ve ekstra pul biber ile servis ederek lezzetini artırabilirsiniz.

Bu tarif, toplamda 35 dakika içinde hazırlanabilir ve 6 kişilik Mengen Çorbası sunar. Hem kolay hem de lezzetli bir çorba arayanlar için ideal bir seçimdir. Herhangi bir mevsimde, özellikle soğuk kış günlerinde, bu geleneksel Türk çorbası mükemmel bir seçenektir.