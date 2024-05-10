Öğretmen cinayetine tepki olarak Bolu'da eğitimciler isyan etti! “Ölüm değil güvence istiyoruz!”

Öğretmenlerden Şiddete Karşı Yürüyüş

İstanbul’da, özel bir eğitim kurumunun müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından öldürülmesi, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan yüzlerce öğretmen, şiddeti protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi. Ellerinde "Artık Yeter" pankartlarıyla şiddete karşı seslerini yükselten eğitimciler, şehir merkezinden Bolu Valiliği önüne kadar yürüdüler.

Eğitimde Şiddete Son Verilmesi Çağrısı

Olay, 7 Mayıs'ta, İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Oktugan, öğrencilik döneminde okuldan atılan Y.K. tarafından ofisinde vurularak hayatını kaybetti. Oktugan'ın trajik ölümü, ülke genelinde eğitim çalışanları arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Bolu'daki yürüyüş, öğretmenlerin yaşanan şiddet olaylarına karşı duruşunu gösteren önemli bir eylem oldu.

Bolu'da Eğitimcilerden Güçlü Mesaj

Valilik Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla öğretmenler, eğitim alanındaki şiddet olaylarının son bulmasını talep etti. Eyleme katılanlar, yaşanan bu tür olayların eğitim ortamını zehirlediğini ve öğretmenlerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Bolu'daki öğretmenler, olaya tepkilerini göstermek ve eğitimde şiddetin önlenmesi için daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu.

Bu önemli ve anlamlı yürüyüş, öğretmenlerin bir araya gelerek eğitimde şiddete "Artık Yeter" demeleriyle son buldu. Yürüyüşe katılan öğretmenlerin kararlılığı, eğitimde güvenli bir ortam oluşturulması yönünde atılacak adımlar için umut verici bir işaret olarak değerlendirildi.