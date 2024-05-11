Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı!

Bolu Belediye Meclisi Kararıyla Yeni Tarife Uygulamaya Konuldu

Bolu Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, taksi ücretlerine önemli bir zam yapıldı. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, zamlı yeni tarifenin detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, taksimetre açılış ücreti 25 liradan 40 liraya yükseltilirken, kilometre başına ücret de 20 liradan 40 liraya çıkarıldı.

Yeni Ücretler Neler Getiriyor?

Artan fiyatlarla birlikte taksi kullanıcılarını etkileyecek yeni ücretlendirme şöyle; ilk açılış 40 TL, kilometre başı 40 TL, 1 dakika sonrası bekleme ücreti ise 8 TL olarak belirlendi. Ayrıca, en kısa mesafe ücreti de 100 TL'ye çıkarıldı. Fırat, yeni tarifenin bugünden itibaren geçerli olduğunu ve taksimetrelere gerekli ayarlamaların yapıldığını belirtti.

Zam Neden Gerekli Oldu?

Başkan Fırat, fiyat artışının arkasındaki nedenleri açıkladı. Artan akaryakıt fiyatları, lastik ve yedek parça maliyetlerindeki yükseliş, ayrıca araç bakım ücretlerindeki artışlar yeni fiyat tarifesini kaçınılmaz kıldı. Fırat, bu zamların, şoförlerin kazançlarını azalttığını, fakat müşteri güvenliği ve memnuniyetinin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Şoförlerden Müşteri Memnuniyeti Vurgusu

Fırat, tüm esnafların müşteriye en iyi hizmeti sunmak zorunda olduğunu, müşterilerin "veli nimet" olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Bolu'daki taksi şoförleri, müşterilerine güler yüz göstermeyi ve aralarındaki saygı duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.