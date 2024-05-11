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Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı!

Bolu'da taksi ücretlerine yapılan büyük zammın detayları açıklandı. Taksimetre açılış fiyatı ve kilometre başına ücret iki katına çıkarıldı. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, zam kararının nedenlerini ve müşteri memnuniyetinin önemini vurguladı.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı! mask
Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı!
Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı!
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Bolu Belediye Meclisi Kararıyla Yeni Tarife Uygulamaya Konuldu

Bolu Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, taksi ücretlerine önemli bir zam yapıldı. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, zamlı yeni tarifenin detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, taksimetre açılış ücreti 25 liradan 40 liraya yükseltilirken, kilometre başına ücret de 20 liradan 40 liraya çıkarıldı.

Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı!

Yeni Ücretler Neler Getiriyor?

Artan fiyatlarla birlikte taksi kullanıcılarını etkileyecek yeni ücretlendirme şöyle; ilk açılış 40 TL, kilometre başı 40 TL, 1 dakika sonrası bekleme ücreti ise 8 TL olarak belirlendi. Ayrıca, en kısa mesafe ücreti de 100 TL'ye çıkarıldı. Fırat, yeni tarifenin bugünden itibaren geçerli olduğunu ve taksimetrelere gerekli ayarlamaların yapıldığını belirtti.Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı!

Zam Neden Gerekli Oldu?

Başkan Fırat, fiyat artışının arkasındaki nedenleri açıkladı. Artan akaryakıt fiyatları, lastik ve yedek parça maliyetlerindeki yükseliş, ayrıca araç bakım ücretlerindeki artışlar yeni fiyat tarifesini kaçınılmaz kıldı. Fırat, bu zamların, şoförlerin kazançlarını azalttığını, fakat müşteri güvenliği ve memnuniyetinin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı!

Şoförlerden Müşteri Memnuniyeti Vurgusu

Fırat, tüm esnafların müşteriye en iyi hizmeti sunmak zorunda olduğunu, müşterilerin "veli nimet" olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Bolu'daki taksi şoförleri, müşterilerine güler yüz göstermeyi ve aralarındaki saygı duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.Bolu'da taksimetre tarifesi değişti! Yeni ücretler cebi yakacak! Başkan Orhan Fırat açıkladı!

# belediye, başkan, zam, araç

11 May 2024 - 10:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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