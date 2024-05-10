17. İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün sahibi belli oldu

Bolu'da sosyal sorumluluğun altın standardı
Her yıl Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü, bu yıl da sahiplerini buldu. 2006 yılından beri devam eden bu gelenek, Bolu'nun toplumsal hayatına derinlemesine katkılar sağlayan birey ve kurumları ödüllendiriyor.
Seçici kurulun kritik toplantısı
Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplanan seçici kurul, önemli isimleri ağırladı. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı toplantıda, bu yılki ödülün sahibi titiz bir değerlendirme sonucu belirlendi.
Bolu Bağışçılar Vakfı'nın öne çıkışı
Bu yılki ödülü kazanan Bolu Bağışçılar Vakfı, toplumda sürdürdüğü çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekti. Eğitim, sağlık, çevre koruma ve kültürel aktiviteler gibi alanlarda gösterdiği üstün performans, vakfın bu prestijli ödüle layık görülmesini sağladı.
Ödül töreninin topluma katkıları
İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü, Bolu'da sosyal gelişime önemli katkılarda bulunan kurum ve bireyleri teşvik ediyor. Her yıl farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen tören, Bolu'nun kültürel ve sosyal yaşamına canlılık katarken, şehrin tanıtımına da önemli ölçüde katkıda bulunuyor.
Bolu'nun geleceğe yatırımı
İzzet Baysal'ın adını taşıyan bu ödül, Bolu'nun sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını gösteriyor. Şehir, hayırseverlerin ve yerel yönetimlerin desteğiyle her geçen gün daha fazla sosyal projeye imza atıyor. Bu projeler, Bolu'nun geleceğine yapılan yatırımlar olarak değerlendiriliyor.
Ödülün Bolu'ya etkileri
Ödül, Bolu'nun sosyal sorumluluk bilincini pekiştiriyor ve şehrin ulusal düzeyde tanınırlığını artırıyor. Ayrıca, bu tür projelere yatırım yapmayı teşvik ederek, daha fazla kurumu bu alana yönlendiriyor.
Bolu'nun vizyonu ve sosyal sorumluluk misyonu
İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü, Bolu'nun sosyal sorumluluk vizyonunu perçinliyor ve gelecek nesillere ilham kaynağı oluyor. Bolu, bu ödülle birlikte diğer şehirlere de örnek olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.