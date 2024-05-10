Bolu’da 10 gündür haber alınamayan kiracı, bakın ne halde bulundu?

Can güvenliğinden şüphe duyuldu!

Karaçayır Mahallesi Eflatun Sokakta ikamet eden Abed E. İsimli Afgan uyruklu şahısın, son 1 aydan bu yana kirayı ödemediği için arayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu 10 gündür kendisine ulaşamayınca, hayatından endişe ettiği kiracısı için 112 Acil ekiplerini aradı. Olay yerine Sağlık ekipleri, itfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.



Çilingir kapıyı açınca gerçekler ortaya çıktı!

Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla, Afgan uyruklu Abed E.’nin eşyalarını alıp evden firar ettiği anlaşıldı. Daha öncesinden ailesiyle yaşayan Yabancı uyruklu şahsın, eşinden ayrılıp kendi başına yaşadığı öğrenildi.



“Öldüğünü sanmıştık, firar ettiğine razı olduk!”

Ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, “Son 1 aydır kira ödemiyordu. Komşularına sorduğumuzda onlarda haber alamadıklarını söylediler. Öldüğünü sandık ama evi bu halde görünce firar ettiğine razı olduk. İlk evi kiraya verdiğimde, ailesiyle yaşıyordu daha sonra eşinden ayrıldığı için kendisi yaşamaya başlamıştı” diye söyledi.



Bolu Karaçayır Mahallesi Eflatun Sokak’ta yaşanan bu olay sonrasında İbrahim Beyazoğlu, “böyle durumlar olunca eve sahipleri olarak bizlerde yabancılara karşı mesafeli adım atıyoruz artık” dedi. Yabancı uyruklu kişilere kiralık ev verilmesiyle ilgili ev sahiplerinin bundan sonraki süreçte daha temkinli davranması bekleniyor.