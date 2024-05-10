10 May 2024 - 16:05- Olay Entrika G:

Eurovision 2024'te nostalji rüzgarları: Sertab Erener ve Helena Paparizou göz doldurdu

Eurovision 2024 yarı finalinde, Sertab Erener ve Helena Paparizou'nun unutulmaz performansları, sosyal medyada ve sahne arkasında Türk ve Yunan gençlerin şarkıları birlikte söylemeleri, Eurovision'un dostluk ve birlik mesajlarını pekiştirdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Eurovision 2024'te nostalji rüzgarları: Sertab Erener ve Helena Paparizou göz doldurdu mask
Eurovision 2024'te nostalji rüzgarları: Sertab Erener ve Helena Paparizou göz doldurdu
Eurovision 2024'te nostalji rüzgarları: Sertab Erener ve Helena Paparizou göz doldurdu
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Eurovision 2024 yarı finali, İsveç'in Malmö kentinde unutulmaz anlara sahne oldu. Türkiye ve Yunanistan'ın efsanevi sesleri Sertab Erener ve Helena Paparizou, eski zaferlerini tekrarlayarak gecenin parlayan yıldızları arasında yerlerini aldılar.

Eurovision 2024'te nostalji rüzgarları: Sertab Erener ve Helena Paparizou göz doldurdu

Sertab Erener Sahneyi Salladı

2003 Eurovision birincisi Sertab Erener, Türkiye'ye büyük bir zafer kazandıran "Everyway That I Can" şarkısı ile tekrar sahne aldı. Erener'in etkileyici performansı, Eurovision severler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sosyal medyada Erener'in performansı, gece boyunca en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Eurovision 2024'te nostalji rüzgarları: Sertab Erener ve Helena Paparizou göz doldurdu

Yunanistan'ın Gururu Helena Paparizou

Helena Paparizou, 2005 yılında Yunanistan'a birincilik getiren "My Number One" şarkısı ile yine göz kamaştırdı. Paparizou'nun dinamik performansı, yarı final gecesine damgasını vuran diğer bir olay oldu.

Türk ve Yunan Gençleri Bir Arada

Sahne arkasında, Türk ve Yunan gençleri Sertab Erener'in şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek dostluk ve barış mesajları verdiler. Bu anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve birçok kez paylaşıldı. Türk ve Yunan gençlerin bu samimi birlikteliği, Eurovision'un birleştirici ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.Eurovision 2024'te nostalji rüzgarları: Sertab Erener ve Helena Paparizou göz doldurdu

Eski Şampiyonların Unutulmaz Dönüşü

Eurovision 2024 yarı finali, geçmiş yılların birincilerini bir araya getiren özel bir gece olarak tarihe geçti. Bu özel bölümde, Erener ve Paparizou gibi isimlerin sahne alması, izleyicilere nostalji yaşattı ve Eurovision tarihine saygı duruşunda bulunuldu.

# türkiye

10 May 2024 - 16:05 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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