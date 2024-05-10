Eurovision 2024'te nostalji rüzgarları: Sertab Erener ve Helena Paparizou göz doldurdu

Eurovision 2024 yarı finali, İsveç'in Malmö kentinde unutulmaz anlara sahne oldu. Türkiye ve Yunanistan'ın efsanevi sesleri Sertab Erener ve Helena Paparizou, eski zaferlerini tekrarlayarak gecenin parlayan yıldızları arasında yerlerini aldılar.
Sertab Erener Sahneyi Salladı
2003 Eurovision birincisi Sertab Erener, Türkiye'ye büyük bir zafer kazandıran "Everyway That I Can" şarkısı ile tekrar sahne aldı. Erener'in etkileyici performansı, Eurovision severler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sosyal medyada Erener'in performansı, gece boyunca en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
Yunanistan'ın Gururu Helena Paparizou
Helena Paparizou, 2005 yılında Yunanistan'a birincilik getiren "My Number One" şarkısı ile yine göz kamaştırdı. Paparizou'nun dinamik performansı, yarı final gecesine damgasını vuran diğer bir olay oldu.
Türk ve Yunan Gençleri Bir Arada
Sahne arkasında, Türk ve Yunan gençleri Sertab Erener'in şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek dostluk ve barış mesajları verdiler. Bu anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve birçok kez paylaşıldı. Türk ve Yunan gençlerin bu samimi birlikteliği, Eurovision'un birleştirici ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Eski Şampiyonların Unutulmaz Dönüşü
Eurovision 2024 yarı finali, geçmiş yılların birincilerini bir araya getiren özel bir gece olarak tarihe geçti. Bu özel bölümde, Erener ve Paparizou gibi isimlerin sahne alması, izleyicilere nostalji yaşattı ve Eurovision tarihine saygı duruşunda bulunuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.