Türkiye'nin elektronik bilet sistemi Passolig, bugün erişim sorunlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Galatasaray'ın sezonluk kombine biletleri satışa çıktığı bu gün, kullanıcılar Passolig web sayfasına girmekte zorluk çekti. Peki, bu sorunlar neden kaynaklanıyor ve çözüm için ne gibi adımlar atılıyor?

Galatasaray kombine satışları başladı

Galatasaray, 2024-2025 sezonu için kombine bilet satışlarını bugün saat 14.00 itibarıyla başlattı. Satışlar, sadece Passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm kredi kartlarına vade farkı ile 3, 5, 9, 12 taksit imkanı sunuluyor" ifadeleri yer aldı. Ancak beklenenden daha yüksek bir talep, sistemin çökmesine neden oldu.

Yoğunluk sonrası passolig çöktü

Passolig sistemi, Galatasaray'ın kombine bilet satışlarının başlamasıyla yoğun bir trafiğe maruz kaldı. Kullanıcılar, sisteme erişim sağlamakta zorluk yaşarken, bazıları hata mesajları ile karşılaştı. Sorunun çözümü için ekiplerin çalıştığı bildiriliyor. Passolig yetkilileri, sorunun en kısa sürede çözülmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini duyurdu.

Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyada gösteriyor

Passolig'e erişim sağlayamayan pek çok kullanıcı, durumdan duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Çağrı merkezleri de yoğun taleplerle karşılaşırken, kullanıcıların sorunlarının çözümüne yönelik güncellemeler yapılıyor.

Passolig nedir?

Passolig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun çerçevesinde hayata geçirilen bir elektronik bilet sistemidir. 2013-14 Süper Lig sezonunun 30. haftası ile 1. Lig’in 36. haftasında başlamış olan sistem, Türkiye'deki tüm futbol maçları için zorunlu hale gelmiştir.

Passolig ne zaman düzelecek?

Passolig yetkilileri, yaşanan teknik sorunların çözümü için çalışmaların devam ettiğini ve sistemin en kısa sürede normale döneceğini belirtiyor. Kullanıcıların yeni gelişmelerden haberdar olmaları için Passolig ve ilgili kulüp sayfalarını takip etmeleri öneriliyor.