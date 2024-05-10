Cem Yılmaz sahneyi neden terk etti? İşte gösteriden çarpıcı detaylar!

Gösteri Sırasında Olaylar Yaşandı

Türk komedi dünyasının önde gelen isimlerinden Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği stand-up gösterisinde ilginç anlar yaşandı. Gösteri sırasında, salonun uzak bir köşesinde bulunan iki seyirci, taşkınlık yaparak diğer izleyicilerin rahatsız olmasına sebep oldu. Bu durum karşısında Yılmaz, sahneyi terk ederek olaya tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'dan Gece Yarısı Açıklaması

İki seyircinin yarattığı rahatsızlık sonrası sahneyi terk eden Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yılmaz, "2 bin kişinin konforu için sonra devam ettim" ifadelerini kullanarak, yaşananları anlattı. Komedyen, konforun sağlanmasının ardından gösterisine devam ettiğini belirtti.

Yılmaz'dan Eleştirilere Sert Yanıt

Sosyal medyadan yapılan açıklamada Cem Yılmaz, eleştirilere de cevap verdi. Sahneyi terk ettiği iddialarına "Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" sözleriyle yanıt veren Yılmaz, eleştirilere tepkisini gösterdi. Yılmaz, "Çocuk gibi haberler yapmışsınız. Seyirci şöyle dedi, o da sahneden indi ne yahu?" ifadeleriyle medyaya olan rahatsızlığını dile getirdi.

Cem Yılmaz: "Hazirandan Sonra Kafa Dinleyeceğiz"

Gösterisinin devamında sahneye geri dönen Yılmaz, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Gösteri sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Allahtan oyunlar bitiyor, biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra" diyerek, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeyi planladığını açıkladı.