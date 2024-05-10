- Olay Entrika

Beyazıt Öztürk cevapladı... "Beyaz Show" geri dönecek mi?

Beyazıt Öztürk, Bursa'daki gösterisiyle hem sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekti hem de 'Beyaz Show'un geleceği hakkında ipuçları verdi. İşte tüm detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Beyazıt Öztürk cevapladı... "Beyaz Show" geri dönecek mi? mask
Beyazıt Öztürk cevapladı... "Beyaz Show" geri dönecek mi?
Beyazıt Öztürk cevapladı... "Beyaz Show" geri dönecek mi?
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Bursa'daki bir etkinlikte sahneye çıkarak hem hayranlarıyla buluştu hem de sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekti. Öztürk, Bursa'da düzenlenen ve hastanelerin çocuk servislerine destek amacı taşıyan gösteride sevenleriyle bir araya gelirken, efsanevi televizyon programı 'Beyaz Show'un geleceği hakkında da konuştu.

Beyazıt Öztürk cevapladı...

"Beyaz Show" Geri Dönecek Mi?

Yıllardır ekranlardan uzak olan ve izleyicilerin özlemle beklediği 'Beyaz Show' ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Öztürk, programın akıbeti hakkında ipuçları verdi. Öztürk, artık sahneye sadece eğlence amacıyla değil, topluma faydalı olma niyetiyle çıkacağını belirtti. "Yıllarca halk beni alkışladı, bugün olduğum noktaya getirdi. Artık halktan aldığımı geri verme zamanı," diyen Öztürk, ülkenin dört bir yanını dolaşarak insanlara dokunmak istediğini ifade etti.Beyazıt Öztürk cevapladı...

Beyazıt Öztürk Kendini Nasıl Tanımlıyor?

Kariyeri boyunca başarılı komedyen ve şovmenlerle kıyaslanan Beyazıt Öztürk, başarısının sırrını 'samimiyet' olarak açıkladı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar gibi isimlerle karşılaştırıldığında, Öztürk samimiyetiyle ön plana çıktığını ve bu sayede 'Beyaz Show'un sevilen bir yapımcı olduğunu belirtti.Beyazıt Öztürk cevapladı...

Beyaz Show'un Geleceği

Bursa'da düzenlenen gösteride seyircilerin 'Beyaz Show' hakkında sorularını yanıtlayan Öztürk, şovun özlenen yapısını koruma konusunda kararlı. Eğer 'Beyaz Show' yeniden yapılacaksa, içeriğini zenginleştirip daha iyisini sunmayı hedeflediğini belirten Öztürk, "Eğer şimdi bunu yeniden yapacaksam, içeriği daha da zenginleştirip, daha iyisini yapmam gerekir. Yoksa aynı şeyi tekrar etmenin kimse için bir anlamı yok,” şeklinde konuştu.

# destek

10 May 2024 - 17:21 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL