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Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski etkisi: İzleyici ne dedi?

'Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski'nin 'Karamazov Kardeşler'ine yapılan göndermeler, sosyal medya ve izleyici kitlesinde büyük ilgi gördü.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski etkisi: İzleyici ne dedi? mask
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski etkisi: İzleyici ne dedi?
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski etkisi: İzleyici ne dedi?
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'Kızıl Goncalar' dizisinin son bölümünde, Fyodor Dostoyevski'nin 'Karamazov Kardeşler' romanından ilham alınan bir sahne, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Dizi, dün akşam Now platformunda yayınlanan 17'inci bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizide, Cüneyd ve Can karakterleri arasında geçen derin bir diyalog, edebiyat severlerin dikkatini çekti.

Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski etkisi: İzleyici ne dedi?

İlhamın Kaynağı Karamazov Kardeşler

Söz konusu bölümde, Rahip Zosima ve Dimitri karakterlerine yapılan göndermeler, dizinin edebi derinliğini ortaya koydu. Cüneyd karakterinin, "Kötüsün. Öyle bir kötüsün ki, kötülüğünü bitirmek istiyorsun. Kötülüğünün farkında olanın imanı bizi aşar, arşa değer" sözleriyle, Dostoyevski'nin karakterlerinin ruh çözümlemelerine yapılan atıflar, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski etkisi: İzleyici ne dedi?

Sosyal Medyada Dostoyevski Etkisi

Bu detayı fark eden bir sosyal medya kullanıcısının, "Kızıl Goncalar’daki bu sahnenin hangi kitapta hangi karakterler arasında geçtiğini bilen ilk kişiye değerli bir kitap hediye edeceğim" şeklindeki paylaşımı, dizinin ne kadar özenli yazıldığını gösteriyor. Senaristin, edebi eserlerden beslenerek oluşturduğu senaryo, takdir topluyor.Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski etkisi: İzleyici ne dedi?

Dizi Hakkında

'Kızıl Goncalar', farklı dünya görüşlerine rağmen, ortak bir noktada; anne-baba olmanın getirdiği sorumluluk ve güçte buluşan karakterleri anlatıyor. Seküler bir Atatürkçü olan Levent ile mutaassıp bir tarikat içinde yaşayan Meryem'in kesişen kaderleri, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat sevgisiyle birleşiyor.Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Dostoyevski etkisi: İzleyici ne dedi?

Oyuncu Kadrosu ve Yönetmen

Özcan Deniz, Özgü Namal gibi isimlerin yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan gibi deneyimli oyuncuları barındıran kadro, performanslarıyla göz dolduruyor. Dizinin yönetmenliğini Ömür Atay yaparken, senaryosunu Şükrü Necati Şahin kaleme alıyor.



# Medya

10 May 2024 - 17:34 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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