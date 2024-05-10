Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’a kritik maç öncesi ne söylemek istersiniz?

Yarın saat 16:00'da Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Maç öncesinde, Bolu Gündem Yayın Grubu'nun Spor Muhabiri Cenker Göktaş moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Spor Yazarı Aydın Hitit ve Bolu Gündem Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Beykoz'un katılımıyla, "Yalçın Hoca'ya maç öncesi ne söylemek isterdiniz?" sorusu tartışıldı.

“Şut konusunda da sıkıntılar var”

Erhan Beykoz, "Takım oyunu önemlidir ancak, maçın gidişatını değiştirebilecek, kontrolü elinde tutabilecek oyuncuların eksikliği dikkat çekici. Neden böyle oyuncularımız yok? Orta sahamızda derinlemesine pas atabilen bir oyuncu bulunmuyor ve şut konusunda da sıkıntılar var." şeklinde konuştu.

“Yalçın Hoca’nın takım performansını değerlendirmesi”

Erhan Beykoz, "Yalçın Hoca'nın, takımın performansını değerlendirmesi önemli. Boluspor, sakatlık sorunu olmadan tam kadro sahaya çıkacak. Kaybettiğimiz ve kazandığımız maçlar oldu. Ancak asıl önemli olan insanları heyecanlandıran bir maça sahip olmak." şeklinde konuştu.

“Futbolun güzelliklerini görmek istiyoruz”

Erhan Beykoz, "Yalçın Hoca'nın şu noktada bana söyleyebileceği şey şudur: Futbolun özünde sonuçlar ve skorlar önemlidir. 1-0 kazanabilirsiniz ve oyunun genel performansı ikinci planda kalabilir. Bir duran toptan atılan golde 90 dakikanın geri kalanını değerlendirmeyebilirsiniz. Futbol genellikle skor odaklı bir oyun olarak değerlendirilebilir. Ancak, finalde oynanan futbolun güzelliklerini görmek istiyoruz. Boluspor neden top oynamıyor? Bu takımı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde konuştu.

“Yarın maçta ilk defa bir deneme yapabiliriz”

"Yalçın Hoca'ya maç öncesi ne söylemek isterdiniz?" sorusuna Aydın Hitit ise, "Yarın maçta ilk defa bir deneme yapabiliriz. Şu ana kadar şu konuda hem fikiriz: Biz futbol oynamadık. Bu sezon doğru dürüst bir oyunumuz yok. Sürekli defansif, kapalı bir oyun anlayışıyla, hasbelkader atabilirsek atarız, ondan sonra yatarız mantığıyla oynuyoruz. Yarın önümüzde bir fırsat var. Yalçın Hoca taktik yok, bam bam bam, serbest bırak, farklı bir taktik yok. Kaybedebileceğimiz bir şey yok. Bir de böyle deneyelim, nasıl oluyormuş, öğrenelim" şeklinde konuştu.