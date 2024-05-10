Yavru serçe için belediyenin yaptıkları herkesin takdirini kazandı!

Sosyal Medyadan Gelen Yardım Çağrısı
Bir vatandaş, sosyal medya aracılığıyla bahçesinde bulduğu yavru serçe için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu çağrı, hemen yanıt buldu.
Mahalledeki Arama Çalışmaları
İtfaiye ekipleri, Azmimilli Mahallesi'nde bulunan bahçede yavru serçenin yuvasını bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı.
Uzun Süren Aramalar
Ekipler, merdivenli araçlarla uzun süre boyunca çatıları kontrol etti ancak yuvayı bulamadılar.
Koruma Altına Alındı
Yuva bulunamayınca, minik serçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ve koruma altına alındı.
Vatandaşın Teşekkürü Yavru serçeyi bulan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek duygularını dile getirdi ve minik kuşun güvenliğinin sağlanması için çaba gösterdikleri için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.