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Yavru serçe için belediyenin yaptıkları herkesin takdirini kazandı!

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bahçede bulunan yavru serçenin yuvasını bulmak için acil bir çağrı üzerine hızla hareket etti.

İhlas Haber Ajansı
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Yavru serçe için belediyenin yaptıkları herkesin takdirini kazandı! mask
Yavru serçe için belediyenin yaptıkları herkesin takdirini kazandı!
Yavru serçe için belediyenin yaptıkları herkesin takdirini kazandı!
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Sosyal Medyadan Gelen Yardım Çağrısı
Bir vatandaş, sosyal medya aracılığıyla bahçesinde bulduğu yavru serçe için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu çağrı, hemen yanıt buldu.

Yavru serçe için belediyenin yaptıkları herkesin takdirini kazandı!

Mahalledeki Arama Çalışmaları
İtfaiye ekipleri, Azmimilli Mahallesi'nde bulunan bahçede yavru serçenin yuvasını bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı.

Uzun Süren Aramalar
Ekipler, merdivenli araçlarla uzun süre boyunca çatıları kontrol etti ancak yuvayı bulamadılar.Yavru serçe için belediyenin yaptıkları herkesin takdirini kazandı!

Koruma Altına Alındı
Yuva bulunamayınca, minik serçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ve koruma altına alındı.

Vatandaşın Teşekkürü Yavru serçeyi bulan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek duygularını dile getirdi ve minik kuşun güvenliğinin sağlanması için çaba gösterdikleri için teşekkür etti.
# Medya, düzce, doğa

10 May 2024 - 22:10 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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