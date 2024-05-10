Yavru serçe için belediyenin yaptıkları herkesin takdirini kazandı!

Sosyal Medyadan Gelen Yardım Çağrısı

Bir vatandaş, sosyal medya aracılığıyla bahçesinde bulduğu yavru serçe için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu çağrı, hemen yanıt buldu.

Mahalledeki Arama Çalışmaları

İtfaiye ekipleri, Azmimilli Mahallesi'nde bulunan bahçede yavru serçenin yuvasını bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı.

Uzun Süren Aramalar

Ekipler, merdivenli araçlarla uzun süre boyunca çatıları kontrol etti ancak yuvayı bulamadılar.

Koruma Altına Alındı

Yuva bulunamayınca, minik serçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ve koruma altına alındı.

Vatandaşın Teşekkürü Yavru serçeyi bulan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek duygularını dile getirdi ve minik kuşun güvenliğinin sağlanması için çaba gösterdikleri için teşekkür etti.