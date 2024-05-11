Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda ettiğini duyurdu

Paris Saint-Germain'in dünya çapında üne sahip golcüsü Kylian Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmi olarak duyurdu. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir video ile bu kararı kamuoyu ile paylaştı.

Mbappe'nin yolculuğu son buluyor

Mbappe, video mesajında, PSG taraftarlarına yönelik duygusal bir veda konuşması yaparak, "Merhaba herkese, ben Kylian. Size zamanı geldiğinde açıklama yapacağımı söylemiştim ve işte o zaman geldi. Bu yıl, Paris Saint-Germain'deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni maceralara yelken açarken

Paris'teki başarılı kariyerini geride bırakmaya hazırlanan Mbappe, yeni arayışlarının peşinden gitme kararı aldığını belirtti: "Fransa'dan ayrılmak zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım var. Bu kulübü sevdiğim için PSG'yi her zaman takip edeceğim. Burada geçirdiğim zamanlar unutulmazdı ve her zaman kalbimde yer alacak."

İstatistiklerle Mbappe

Mbappe, PSG forması altında bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Toplamda 46 maçta forma giyen genç yıldız, 43 gol atarak kariyerinin zirvesine ulaştı ve 10 kez de asist yaparak takım arkadaşlarının gol bulmasına yardımcı oldu.

PSG'den resmi açıklama

Paris Saint-Germain kulübü de yaptığı açıklamayla, Mbappe'nin takımdan ayrılacağını doğruladı ve kendisine bugüne kadar kulübe verdiği katkılardan ötürü teşekkür etti. Kulüp, Mbappe'nin kariyerine dair gelecek planlarına başarılar diledi ve taraftarları, Pazar günü düzenlenecek olan veda maçına davet etti.