Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Türkiye Voleybol Federasyonu'na övgü dolu sözler

Fenerbahçe Kulübü'nün sevilen başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) başarılarından övgüyle söz etti. FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışacak A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları için düzenlenen sezon açılış törenine katılan Koç, voleybolun ülkemizdeki yükselişini değerlendirdi.

Ali Koç'un gözünden voleybolun geleceği

Ali Koç, törendeki konuşmasında, milli takımların uluslararası alanda gösterdiği performansın her geçen yıl arttığını belirtti. Başarıların tesadüfi olmadığını vurgulayan Koç, "Kadın voleybol ekosistemi İsviçre saati gibi işliyor. Bu başarıların devamı için gerekli tüm adımları atıyoruz" dedi. Koç ayrıca, federasyonun kulüpler ve genç sporcularla olan ilişkilerinin bu başarılarda büyük rol oynadığını dile getirdi.

Voleybol Federasyonu'ndan başarılara devam sinyali

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, geride kalan muhteşem bir yılı daha başarılarla tamamladıklarını ifade etti. Üstündağ, 2024'teki beklentilerinin yüksek olduğunu ve uluslararası arenada daha büyük zaferler elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Üstündağ, "Geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıları sürdürmek için ekibimle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin voleybolda rolü

Ali Koç, Fenerbahçe'nin de Türkiye voleybolundaki başarılarında önemli bir pay sahibi olduğunu belirterek, federasyon ile olan iş birliklerinin önemini vurguladı. Koç, "Fenerbahçe olarak federasyona destek olmaktan ve bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.