Ayakkabı boyacısı Alaattin Şahin, Slovakya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Maltepe'de 30 yılını ayakkabı boyacılığına adayan Alaattin Şahin, aynı zamanda gizli bir kahraman olarak bilek güreşi alanında önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kategorisinde üçüncü olarak Türkiye'ye madalya ile dönen Şahin'in hikayesi, azmin ve tutkunun sınırları zorlayabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ayakkabı boyasından bilek güreşine uzanan ilginç yol

50 yaşındaki Alaattin Şahin, yaklaşık 15 yıldır bilek güreşiyle ilgileniyor. Maltepe'nin sokaklarında boyacılık yaparken bir yandan da vatandaşlarla dostça bilek güreşleri yaparak kendini geliştiriyor. Türkiye şampiyonu olmasının ardından Slovakya'daki büyük turnuvaya katılma şansı bulan Şahin, 90 kilogram kategorisinde Avrupa'nın en iyi bilek güreşçileri arasında yerini aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen büyük başarı

Slovakya'da düzenlenen European Armwrestling Championship'e katılan Şahin, büyük bir mücadele sonrasında üçüncülük madalyasını kazanarak gururumuz oldu. Yarışmanın ardından memleketi Maltepe'ye dönen Şahin, ilçenin Kaymakamı Bahri Tiryaki tarafından makamında ağırlanarak tebrik edildi. Kaymakam Tiryaki, Şahin'e verdikleri desteğin devam edeceğini ve sporcumuzun başarılarının gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Geleceğe dönük hedefler ve kazakistan hazırlığı

Şahin, Slovakya'daki başarısının ardından gözünü daha büyük hedeflere dikmiş durumda. Yaklaşık iki ay sonra Kazakistan'da düzenlenecek olan bir başka turnuva için hazırlıklarına devam ediyor. Maltepe Stadı'nda haftanın üç günü antrenman yapan Şahin, "Devletimizin ve Kaymakam Bey'in desteği ile daha büyük başarılara imza atacağım" dedi.

Alaattin Şahin: Maltepe'nin bilek güreşi elçisi

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Alaattin Şahin'in bilek güreşi sporunu ulusal ve uluslararası arenada temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Şahin'in hem sporcu hem de bir esnaf olarak örnek bir vatandaş olduğunu vurguladı. Tiryaki, "Alaattin Bey, geleneksel bir Türk sporunu en güzel şekilde temsil ediyor. Böyle değerli insanların başarıları bizleri de motive ediyor" şeklinde konuştu.