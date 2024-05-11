Fenerbahçe'de eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Kayserispor maçı öncesi son durum!

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, 19.00'da kendi sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, bu karşılaşma ile ligdeki 46. randevusuna çıkacak. Kayserispor ise ligde zor günler geçiriyor ve bu maç, onlar için de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'nin ikincilik mücadelesinde kritik viraj

Sarı-lacivertliler şu ana kadar ligde 35 maçta 28 galibiyet ve 6 beraberlikle 90 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Tek mağlubiyetle şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyet elde ederek liderle puan farkını kapatma niyetinde. Ayrıca Fenerbahçe, 24 maçlık bir yenilmezlik serisiyle moral buluyor.

Kayserispor'un zorlu lig mücadelesi

Kayserispor, bu sezon ligde istikrarsız bir grafik çizdi. 35 maçta 11 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 41 puan toplayabilen takım, 13. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe karşısında alınacak bir puan ya da galibiyet, Kayserispor için büyük moral olacak.

İki takım arasında rekabet

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında lig tarihinde oynanan 45 maçta, Fenerbahçe'nin 28 galibiyete karşılık Kayserispor 8 kez galip geldi. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda toplam 98 gol atarken, Kayserispor 48 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki son maç, Fenerbahçe'nin 4-3'lük üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe'de kim eksik?

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu gibi önemli isimler sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların sarı kart görmeleri, önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyememelerine neden olabilir. Ayrıca Mert Müldür cezalı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi Samuel sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Maçın hakem kadrosu

Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Yardımcı hakemler Aleks Taşcıoğlu ve Candaş Elbil ile dördüncü hakem Turgut Doman maçı yönetecek. Fenerbahçe'nin, Kayserispor'u mağlup etmesi durumunda puanını 93'e çıkaracak ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda yer alacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyecek önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.