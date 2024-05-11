Boluspor – Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Boluspor – Çorum FK maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu son haftasında, play-off mücadelesini yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma var. Boluspor, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak. Bu maç, her iki takım için de sezona damgasını vuracak nitelikte.

Maçın detayları belli oldu

Bolu Atatürk Stadyumu'nda 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak olan mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Maç, Mert Güzenge'nin yönetiminde gerçekleşecek. Yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak.

Play-off mücadelesi kızışıyor

Boluspor, Çorum FK karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak play-off biletini kapmayı hedefliyor. Geride kalan 33 haftada topladığı 50 puanla 8. sırada yer alan Boluspor, son hafta maçını kazanarak Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile olan puan eşitliğini lehine çevirmek istiyor. Diğer yandan, Çorum FK ise 56 puanla play-off'ta yer almayı garantilemiş durumda. Sezonu üçüncü sırada tamamlayarak play-off finallerine direkt katılmak bu maçın onlar için başka bir önemi.

Rakiplerin durumu

Play-off yarışında Boluspor dışında Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği de bulunuyor. Teksüt Bandırmaspor, son hafta deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Tuzlaspor deplasmanında puan arayacak. Bu maçların sonuçları da play-off tablosunu doğrudan etkileyecek.

Çorum FK'nın hedefi büyük

Ligde Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig vizesini almaya çalışan takımlar arasında Çorum FK da yer alıyor. Play-off oynamayı garantileyen Çorum FK, Boluspor karşısında kazanarak moral bulmak ve play-off finallerine en iyi şekilde hazırlanmak istiyor.

Son hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de son hafta, hem futbolcular hem de taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı. Boluspor - Çorum FK maçının sonuçları, ligdeki sıralamayı ve play-off yarışını doğrudan etkileyecek. Tüm gözler bu önemli mücadelede olacak.