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Bolu'da üniversite öğrencilerine önemli eğitim! Evlilik öncesi bilinçlendirme semineri

Bolu'da, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencileri için önemli bir eğitim semineri düzenlendi. Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, gençlerin evlilik sürecine hazırlıklı girmelerini amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da üniversite öğrencilerine önemli eğitim! Evlilik öncesi bilinçlendirme semineri mask
Bolu'da üniversite öğrencilerine önemli eğitim! Evlilik öncesi bilinçlendirme semineri
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Uzman Psikologdan Evlilikte İletişim Tüyoları

Bolu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman bir psikolog tarafından verilen seminerde, öğrencilere evlilikte başarılı iletişim teknikleri ve yaşam becerileri aktarıldı. Seminerde, aile hukuku ve sağlık gibi evlilikle ilgili kritik konular da ele alındı. Katılımcılar, evlilik sürecinde karşılaşılabilecek hukuki durumlar ve sağlık yönetimi hakkında bilgilendirildi.

Bolu'da üniversite öğrencilerine önemli eğitim! Evlilik öncesi bilinçlendirme semineri

Yoğun Katılımlı Eğitimde Öğrencilerden Sorular

Seminer, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Uzman psikolog, seminer sonrası öğrencilerin sorularını yanıtladı, onların evlilik öncesi süreçte karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Öğrenciler, alınan bilgilerin hayatlarını nasıl şekillendireceği konusunda görüşlerini dile getirdi.Bolu'da üniversite öğrencilerine önemli eğitim! Evlilik öncesi bilinçlendirme semineri

Evlilik Öncesi Eğitim Seminerinin Amacı

Eğitim seminerinin temel amacı, gençleri evlilik gibi önemli bir hayat dönemine bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde adım atmalarını sağlamaktır. Seminer, aynı zamanda gençlerin aile yapısını güçlendirme ve sağlıklı ilişkiler kurma kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Bolu Valiliği ve üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen bu seminer, geleceğin sağlam temeller üzerine kurulması için önemli bir adım olarak görülüyor.

# eğitim, aile

11 May 2024 - 13:56 Bolu/ Mudurnu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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