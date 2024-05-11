Bolu Mudurnu yolunda feci trafik kazası! İki yaralı

Korkunç Çarpışma: İki Araç Kafa Kafaya Geldi

Kazanın detaylarına göre, Mudurnu yönünden Bolu istikametine ilerleyen Sabahattin K. yönetimindeki 14 LD 858 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selami T. idaresindeki 81 DP 520 plakalı otomobil, Hacı Abdullah Köprüsü yakınlarında feci şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi ve yoldan çıkarak yol kenarına savruldu.

Acil Durum Müdahalesi ve Hastane Sevki

Kaza görgü tanıkları tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralı sürücüler Sabahattin K. ve Selami T.'yi hızla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Selami T.'nin durumunun ağırlaşması üzerine Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kazaya ilişkin detaylı bilgi toplamak ve olası bir ihmali tespit etmek üzere çeşitli deliller incelenmekte. Yetkililer, sürücülerin ve tanıkların ifadelerine başvurarak, kaza anını netleştirmeye çalışıyorlar.