- Asayiş

Bolu ve 5 ilde "evde kazanç" dolandırıcılığına operasyon! Polis göz açtırmıyor

Bolu'da sosyal medya üzerinden "evde kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Kripto para dolandırıcılığı ve avans tuzağı ile suçüstü yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu ve 5 ilde "evde kazanç" dolandırıcılığına operasyon! Polis göz açtırmıyor mask
Bolu ve 5 ilde "evde kazanç" dolandırıcılığına operasyon! Polis göz açtırmıyor
Bolu ve 5 ilde "evde kazanç" dolandırıcılığına operasyon! Polis göz açtırmıyor
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Şüpheliler Bolu'da Yakayı Ele Verdi

Dolandırıcılar, iş arayan vatandaşları sosyal medya üzerinden kurguladıkları sahte "evde kazanç" vaatleriyle kandırıyor. Diyarbakır merkezli ve Bolu'nun da aralarında bulunduğu altı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 15 kişi gözaltına alındı. Bolu'da yapılan baskınlarda, çete üyelerinin kullanmış olduğu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bolu ve 5 ilde

Kripto Dolandırıcılığı ve Avans Tuzağı

Sosyal medyada kurdukları platformlar üzerinden iş arayanlara yönelik sahte ek gelir imkanları sunan çete, ilk etapta 1.000 TL ile 5.000 TL arasında avans vererek güven sağlıyor. Daha sonra mağdurların tüm birikimlerini kripto para hesaplarına aktararak paralarını alıyor. Çete, elde ettikleri haksız kazancı farklı hesaplara yatırarak "turnike yöntemi" ile izlerini kaybettirmeye çalışmış.Bolu ve 5 ilde

Bolu Merkezli Geniş Çaplı Operasyon

Bolu, İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çetenin kullandığı cep telefonları, sim kartlar, harddiskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu. Şüpheliler, ATM'lerden para çekme anları kameralara yansıdıktan sonra suçlamaları inkar edemedi. Gözaltına alınanlar, dört günlük sorgulamanın ardından tutuklandı.Bolu ve 5 ilde

Sürekli Mücadele ve Önlem

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın önderliğinde başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında, benzer suç örgütlerine karşı operasyonlar devam edecek. Bolu ve diğer illerdeki bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve vaat edilen kolay kazanç yollarına itibar etmemeleri konusunda uyarılar yapıldı.Bolu ve 5 ilde

# istanbul, Medya, ankara

11 May 2024 - 14:32 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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