Biyolojik mücadelede yeni yöntem! Kestane Gal Arısı’na karşı Torymus Sinensis savaşı

Bolu ve Bursa’daki orman zararlılarıyla mücadele laboratuvarlarında üretilen Torymus Sinensis böcekleri, Düzce’deki kestane ormanlarında Kestane Gal Arısına karşı biyolojik mücadelede kullanıldı. 2021 yılında Düzce ormanlarında ilk kez görülen ve bölgesel olarak yayılan Kestane Gal Arısı, kestane ağaçlarında meyve oluşumunu ve kestane balı üretimini olumsuz etkiliyor.
Bolu ve Bursa’dan Düzce’ye Biyolojik Takviye
Laboratuvarda iki yıldır üretilen ve Gal Arısı’nın doğal düşmanı olan Torymus Sinensis böceklerinden 3 bin adet, Düzce’nin Fındıklı Aksu köyündeki bal üretim ormanlarına bırakıldı. Vali Selçuk Aslan’ın da katıldığı bu önemli etkinlikle, zararlı böcek popülasyonunun kontrol altına alınması amaçlanıyor.
Çevreci Mücadele Yöntemi
Kestane ağaçlarında zararlı böceklere ev sahipliği yapan gal denilen şişkinliklerin içindeki zararlıları ve larvaları yok etmek amacıyla bırakılan Torymus Sinensis, biyolojik mücadelenin etkin bir aracı olarak ön plana çıkıyor. Bu yöntem, kimyasal müdahalelere bir alternatif olarak çevreye duyarlı bir çözüm sunuyor. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, bölge ormanlarına aralıklı salımlarla bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.
Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Arıcılık Faaliyetleri
Bu stratejik ve ekolojik mücadele, bölgenin biyolojik çeşitliliğini korumak ve sürdürülebilir kestane balı üretimini desteklemek adına büyük önem taşıyor. Gelecek yıllarda da devam etmesi planlanan bu çabalar, hem orman sağlığını hem de arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde etkilemeye devam edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.