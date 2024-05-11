Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor!

58 Yaşındaki Fedakar Babaanne
Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Hanife Öztürk, serebral palsi (SP) teşhisi konulan 10 yaşındaki torunu Yusuf Ali'ye adanmış bir şekilde bakıyor. Torununun engellerine rağmen ona her daim destek olan Öztürk, "Onun gülümsemesi benim için dünya demek," diyor.
Toruna Adanmış Yaşam
Yusuf Ali, doğuştan beyin felci olarak bilinen serebral palsi hastalığı ile mücadele ediyor. Yürüyememe, konuşamama ve oturamama gibi zorluklarla karşı karşıya olan Yusuf Ali için babaanne Hanife, ailesine destek olmak adına büyük bir özveride bulunuyor. Ayrıca, gelininin sağlık sorunları ve oğlunun iş yoğunluğu nedeniyle Hanife Öztürk, torununa olan bakımını artırmış durumda.
Büyükannelerin Rolü ve Önemi
Hanife Öztürk, diğer büyükannelere de seslenerek, genç ailelere destek olmanın önemini vurguluyor. "Bizim de gençlerimize yardım etmemiz gerekiyor. Çok güzel duygular bunlar," şeklinde konuşan Öztürk, torununa bakmanın kendisine fiziksel ve duygusal bir iyileşme sağladığını ifade ediyor.
Unutulmamalı ve Desteklenmeli
Hanife Öztürk, bakıma muhtaç çocukların unutulmaması ve onlara yapılan fedakarlıkların önemini dile getiriyor. Yusuf Ali'nin durumu gibi ağır engelli çocuklar için toplumun desteğini ve farkındalığını artırmak gerektiğine işaret ediyor. "Bu çocuklar için yapılacak her türlü destek, onların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırabilir," diyerek sözlerini tamamlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.