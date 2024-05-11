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Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor!

Bolu'da yaşayan 58 yaşındaki babaanne, serebral palsi hastası torununa özveriyle bakıyor. Torununun her gülümsemesiyle dünyalar onun oluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor! mask
Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor!
Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor!
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58 Yaşındaki Fedakar Babaanne

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Hanife Öztürk, serebral palsi (SP) teşhisi konulan 10 yaşındaki torunu Yusuf Ali'ye adanmış bir şekilde bakıyor. Torununun engellerine rağmen ona her daim destek olan Öztürk, "Onun gülümsemesi benim için dünya demek," diyor.

Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor!

Toruna Adanmış Yaşam

Yusuf Ali, doğuştan beyin felci olarak bilinen serebral palsi hastalığı ile mücadele ediyor. Yürüyememe, konuşamama ve oturamama gibi zorluklarla karşı karşıya olan Yusuf Ali için babaanne Hanife, ailesine destek olmak adına büyük bir özveride bulunuyor. Ayrıca, gelininin sağlık sorunları ve oğlunun iş yoğunluğu nedeniyle Hanife Öztürk, torununa olan bakımını artırmış durumda.Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor!

Büyükannelerin Rolü ve Önemi

Hanife Öztürk, diğer büyükannelere de seslenerek, genç ailelere destek olmanın önemini vurguluyor. "Bizim de gençlerimize yardım etmemiz gerekiyor. Çok güzel duygular bunlar," şeklinde konuşan Öztürk, torununa bakmanın kendisine fiziksel ve duygusal bir iyileşme sağladığını ifade ediyor.Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor!

Unutulmamalı ve Desteklenmeli

Hanife Öztürk, bakıma muhtaç çocukların unutulmaması ve onlara yapılan fedakarlıkların önemini dile getiriyor. Yusuf Ali'nin durumu gibi ağır engelli çocuklar için toplumun desteğini ve farkındalığını artırmak gerektiğine işaret ediyor. "Bu çocuklar için yapılacak her türlü destek, onların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırabilir," diyerek sözlerini tamamlıyor.Bolu’da fedakar babaanne, serebral palsili torununa özveriyle bakıyor!

# eğitim, tedavi

11 May 2024 - 16:29 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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