- Asayiş

Bolu Dağı'nda sis ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış, görüş mesafesini 20 metreye düşürüyor. Sürücüler ve karayolları ekipleri, güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Dağı'nda sis ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor mask
Bolu Dağı'nda sis ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda sis ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor
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Türkiye'nin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Bolu Dağı'nda, yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde azalıyor. Bolu Dağı, İstanbul ile Ankara arasında kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor ve bu bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları, güzergahta seyahat eden sürücüler için zorlayıcı durumlar yaratıyor.

Bolu Dağı'nda sis ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Görüş Mesafesi 20 Metreye Kadar Düşüyor

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürüyor. Sürücüler, zorlu hava koşullarında güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için dörtlü flaşörlerini aktif etmek zorunda kalıyor. Bölgede sık sık yaşanan bu tür hava koşulları, hem yerel sakinlerin hem de bölgeden geçen sürücülerin hayatını doğrudan etkiliyor.

Karayolları Ekiplerinden Yoğun Çalışma

Karayolları ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde yoğun bir şekilde çalışarak, sis lambalarıyla sürücüleri uyarıyor ve güvenliği artırmaya çalışıyor. Ekiplerin bu önlemleri, özellikle sisin yoğun olduğu saatlerde hayati önem taşıyor.Bolu Dağı'nda sis ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Ulaşım Güvenliği İçin Önlemler Artırılıyor

Bolu Dağı'nda yaşanan yoğun sis ve yağış, ulaşım güvenliğini tehdit ediyor. Karayolları ekipleri, bu tür doğal olaylara karşı hazırlıklı olmak ve sürücülere maksimum güvenlik sağlamak için çeşitli önlemler alıyor. Gerekli uyarı ve yönlendirme çalışmaları, bölgede ulaşımın daha güvenli hale gelmesine yardımcı oluyor.

# türkiye, istanbul, ankara

11 May 2024 - 16:47 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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