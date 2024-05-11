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Jandarma trafik denetimlerini artırdı! Mudurnu’da güvenlik önlemleri üst seviyede!

Mudurnu’da Jandarma ekipleri, Akyazı-Nallıhan kara yolu üzerindeki trafik denetimlerini artırdı. Sürücülere trafik güvenliği broşürleri dağıtılıyor, emniyet ve kurallara dikkat çekiliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Jandarma trafik denetimlerini artırdı! Mudurnu’da güvenlik önlemleri üst seviyede! mask
Jandarma trafik denetimlerini artırdı! Mudurnu’da güvenlik önlemleri üst seviyede!
Jandarma trafik denetimlerini artırdı! Mudurnu’da güvenlik önlemleri üst seviyede!
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Mudurnu’da Sıkı Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Bolu'nun tarihi ve turistik ilçesi Mudurnu'da jandarma ekipleri, Akyazı-Nallıhan kara yolu üzerinde trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bu denetimler, özellikle ilçenin önemli geçiş noktalarından biri olan bu güzergahta gerçekleştiriliyor. Denetimler, bölgedeki trafik güvenliğini artırma ve olası kazaları önleme amacı taşıyor.

Jandarma trafik denetimlerini artırdı! Mudurnu’da güvenlik önlemleri üst seviyede!

Araçlar Tek Tek Kontrolden Geçiyor

Jandarma trafik ekipleri, Akyazı-Nallıhan kara yolunda araçları durdurarak detaylı bir şekilde kontrol ediyor. Denetimler sırasında traktör, tır, otomobil ve minibüs gibi çeşitli araçlar mercek altına alınıyor. Ekipler, sürücülere ve yolculara trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıyor.Jandarma trafik denetimlerini artırdı! Mudurnu’da güvenlik önlemleri üst seviyede!

Trafik Güvenliği Bilgilendirme Faaliyetleri

Jandarma ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları ve yaya geçitleri ile kontrolsüz kavşaklarda yayalara öncelik verilmesi gerektiği gibi konularda bilgilendirme yapıyor. Bu bilgilendirmeler, trafik kazalarını minimize etmek ve yollarda daha güvenli bir seyahat sağlamak amacıyla önem taşıyor.Jandarma trafik denetimlerini artırdı! Mudurnu’da güvenlik önlemleri üst seviyede!

Trafik Haftası Etkinlikleri

Trafik haftası dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikler kapsamında ‘Hayatla Yarışılmaz’, ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ ve ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ gibi mottolar içeren broşürler, sürücülere dağıtılıyor. Bu broşürlerle trafik bilincinin artırılması ve yollarda farkındalığın yükseltilmesi hedefleniyor.Jandarma trafik denetimlerini artırdı! Mudurnu’da güvenlik önlemleri üst seviyede!

# mudurnu, otomobil, trafik

11 May 2024 - 17:27 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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