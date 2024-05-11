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Bolu vefat edenler.. 11 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 11 Mayıs 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 11 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MUSTAFA KOLBAY

Seben ilçesi Nimetli köyü halkından Ayşe KOLBAY’ın eşi Emine YILDIRIM ve Ali KOLBAY’ın babaları

Cenazesi buğün Seben ilçesi Merkez Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası merkez mezarlığına defnedilecektir.

Not:Saat 11:00 Aktaş Mahallesi Bp Önünden araç kaldıralacaktır

SABİLE SÜZGEN

Hacı Mustafa Süzgen’in eşi, Güler Sayalan, Muhittin Süzgen, Gülcan Süzgen ve Serkan Süzgen’in annesi

Cenazesi buğün Yeniçağa ilçesi Yukarı Kuldan köyü   kılınacak öğle  ve cenaze namazı sonrası Yukarı Kuldan köyü mezarlığına defnedilecektir

ERDEM KOLLUDEMİR

Nermin KOLLUDEMİR’in eşi Çiğdem ÇINAR ve Erhan KOLLUDEMİR’in babaları Burhan ÇINAR   Aytül KOLLUDEMİR’in kayınbabası Ptt Müdürlüğünden emekli

Cenazesi buğün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası cığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

HAYATİ MUZAFFER YILDIZ

Sebenardı köyü halkından Tenzile YILDIZ’ın eşi Emine Akyol , Durmuş YILDIZ ve Müşerref ÇALIŞKAN’ın babaları  Muhsin YILDIZ’ın abisi.

Cenazesi buğün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

FATMA YARDIMCI

Hasan YARDIMICI’nın eşi Oğuzhan Nuran ve Nermin YARDIMCI’nın anneleri

Cenazesi buğün  Dörtdivan ilçesi cemaller köyü camiinde kılacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilcektir.

# araç

11 May 2024 - 18:06 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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