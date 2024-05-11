Bolu vefat edenler.. 11 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MUSTAFA KOLBAY
Seben ilçesi Nimetli köyü halkından Ayşe KOLBAY’ın eşi Emine YILDIRIM ve Ali KOLBAY’ın babaları
Cenazesi buğün Seben ilçesi Merkez Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası merkez mezarlığına defnedilecektir.
Not:Saat 11:00 Aktaş Mahallesi Bp Önünden araç kaldıralacaktır
SABİLE SÜZGEN
Hacı Mustafa Süzgen’in eşi, Güler Sayalan, Muhittin Süzgen, Gülcan Süzgen ve Serkan Süzgen’in annesi
Cenazesi buğün Yeniçağa ilçesi Yukarı Kuldan köyü kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Yukarı Kuldan köyü mezarlığına defnedilecektir
ERDEM KOLLUDEMİR
Nermin KOLLUDEMİR’in eşi Çiğdem ÇINAR ve Erhan KOLLUDEMİR’in babaları Burhan ÇINAR Aytül KOLLUDEMİR’in kayınbabası Ptt Müdürlüğünden emekli
Cenazesi buğün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası cığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
HAYATİ MUZAFFER YILDIZ
Sebenardı köyü halkından Tenzile YILDIZ’ın eşi Emine Akyol , Durmuş YILDIZ ve Müşerref ÇALIŞKAN’ın babaları Muhsin YILDIZ’ın abisi.
Cenazesi buğün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
FATMA YARDIMCI
Hasan YARDIMICI’nın eşi Oğuzhan Nuran ve Nermin YARDIMCI’nın anneleri
Cenazesi buğün Dörtdivan ilçesi cemaller köyü camiinde kılacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilcektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.