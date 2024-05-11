Engin Polat'ın cezaevinden şifreli beyaz maske paylaşımının altında yatan sır ne?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutuklu olan Engin Polat'ın sosyal medya hesabından gece yarısı ilginç bir paylaşım yapıldı. Engin Polat, Çorlu'da bulunan Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çekerken, hesabından beyaz bir maske fotoğrafı paylaşıldı.

Cezaevinde Sessizlik Böyle Bozuldu

Polat'ın sosyal medya hesabı uzun süredir sessizken, dün gece yapılan bu paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Paylaşılan görselde herhangi bir açıklama bulunmazken, maske bahçe içerisinde gizemli bir şekilde sergileniyordu. Engin Polat'ın kız kardeşi paylaşımı alıntılayarak, "Ahhh çok özledim abim" şeklinde duygusal bir not düştü.

Benzer Paylaşımlar ve Ortak Noktalar

İlginç bir şekilde, anoreksiya teşhisiyle geçtiğimiz günlerde tahliye olan Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek de benzer bir maske paylaşımında bulundu. Her iki paylaşım da aynı saatlerde gerçekleştiği için, sosyal medyada bu maskelerin arkasındaki derin anlam ve mesaj merak konusu oldu.

Maske Paylaşımlarının Arkasındaki Mesaj Ne Olabilir?

Engin ve Faruk'un bu benzer zamanlamada yaptıkları paylaşımlar, takipçileri arasında çeşitli teorilerin ortaya atılmasına neden oldu. Bu maskeler bir dayanışma işareti mi, yoksa daha derin bir mesaj mı içeriyor olabilir? Sosyal medya kullanıcıları bu soruların cevaplarını merak ediyor.

Sosyal Medyada Yankılar Devam Ediyor

Engin Polat'ın ve Faruk Çiçek'in hesaplarından yapılan bu gizemli paylaşımlar, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Kullanıcılar arasında yapılan yorumlar ve teoriler, bu gizemi çözmek adına çeşitli spekülasyonlara yol açtı.





