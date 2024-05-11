Boluspor, Çorum FK'yı geçerek Play-off’a yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahne alan Boluspor, kendi evinde Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Boluspor, rakibini 2-1'lik skorla geçerek play-off yarışındaki iddiasını korudu. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen bu kritik maç, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne oldu.

İlk yarıda direkten dönen şut

Maçın ilk yarısında tansiyon oldukça yüksekti. Mücadelenin 45. Dakikasında Çorum FK’dan Michal Nalepa, serbest vuruşu kullanarak topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Nalepa'nın güçlü şutu, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü, bu an takımının öne geçme şansını teğet geçti.

Avramovski'den kritik gol

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Boluspor, 71. dakikada sol kanattan gelişen atakla öne geçmeyi başardı. Avramovski, ceza sahasına sert bir giriş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Çorum FK eşitliği yakalıyor:

Çorum FK, 83. dakikada sahneye çıkarak skoru eşitledi. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Thomas, kafa vuruşuyla topu Ferhat Yazgan'ın önüne indirdi. Yazgan, bu fırsatı değerlendirerek skoru 1-1'e taşıdı.

Boluspor'un son dakika zaferi

Maçın son dakikalarında Boluspor, hızlı bir kontra atakla tekrar öne geçti. 90. dakikada Jefferson, rakip savunmayı geçerek dar açıdan şutunu çekti. Top önce defansa çarptı ancak Jefferson pozisyonu takip ederek topu filelere gönderdi ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Boluspor ve Çorum FK’nın kadrosu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Anıl Koç dk. 89), Oğuz Kağan Güçtekin (Jefferson dk. 71), Berk Yıldız, Kubilay Sönmez (Hüsamettin Yener dk. 90), Tunahan Çiçek, Daniel Avramovski, Petar Gigic

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Michael Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Suat Kaya dk. 61), Michal Nalepa (Atakan Akkaynak dk. 77), Hakan Barış (Gökhan Karadeniz dk. 77), Thomas Verheijdt, Ahmet Sagat (Eren Aydın dk. 61)

Hakemler ve diğer öne çıkan detaylar

oluspor'un gollerini Daniel Avramovski 71. dakikada ve Jefferson 90. dakikada attı. Çorum FK'dan Ferhat Yazgan 83. dakikada sarı kart gördü. Maçta Boluspor'dan Veaceslav Posmac ve Jefferson ile Çorum FK'dan Hakan Barış ve Gökhan Karadeniz sarı kart gören diğer oyuncular oldu. Maçın hakemleri Mert Güzence, Ogün Kamacı ve Emir Eray Eyisoy'du.