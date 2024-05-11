Kızılcık Şerbeti'nin Atatürk portresi sahnesinde Kıvılcım'dan tokat gibi yanıt

Tartışma Yaratan Sahne

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçen hafta yayımlanan bölüm, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin odak noktası olduğu bir sahneyle sosyal medyada geniş yankı buldu. Dizide Evrim Alasya tarafından canlandırılan Kıvılcım karakteri, eşi tarafından yönetilen Ünal Holding'de bir işe başlar ve kendi ofisini düzenlerken bir Atatürk portresi asar. Bu durum, şirket çalışanlarından birinin dikkatini çeker ve Atatürk portresini "aksesuar" olarak nitelendirir.

Kıvılcım'dan Anlamlı Yanıt

Kıvılcım'ın bu yoruma verdiği yanıt, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi ve hızla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıvılcım, Atatürk portresine yapılan yoruma sert bir şekilde cevap verir: "Aksesuar değil o. Siz adını söylemekten imtina mı ediyorsunuz anlayamadım ama bu bir Atatürk portresi. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur." Bu ifadeler, dizinin sosyal mesajlar verdiği yönündeki yorumları güçlendiriyor.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Kıvılcım'ın bu çıkışı, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir destek topladı ve birçok kullanıcı bu sahneyi paylaşarak olumlu yorumlar yaptı. Kıvılcım karakterinin, Türk toplumunda derin bir saygınlığı olan Atatürk'e olan vurgusu, dizinin popülerliğini daha da artırdı.

Dizinin Etkisi ve Toplumsal Mesajlar

Kızılcık Şerbeti dizisi, toplumsal konuları ele alması ve güncel meselelere değinmesiyle biliniyor. Bu sahne de dizinin sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerlere dikkat çeken bir platform olduğunu gösteriyor. Atatürk portresine yapılan vurgu, toplumun tarihi değerlerine olan bağlılığını ve bu tür simgelerin nasıl algılandığını ön plana çıkarıyor.





