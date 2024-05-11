Hız sınırlarına uymayan sürücülere ağır ceza! Polisler radara yakalanan sürücüleri affetmedi

Sıcak Havalarda Artan Trafik Denetimleri

Düzce'de, yaz aylarının gelmesi ve kazaların artış göstermesi üzerine, yerel polis ekipleri denetimlerini artırdı. Özellikle hız sınırı ihlallerine karşı duyarlı olan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, kent merkezindeki ana güzergahlarda radar denetimleri gerçekleştirdi. Bu denetimler, sürücülerin hız sınırlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla düzenlendi.

14 Sürücüye 19 Bin Lira Ceza Kesildi

Yapılan radar denetimleri sırasında, belirlenen 70 kilometre hız limitini aşan toplam 14 sürücü tespit edildi. Bu sürücüler, kuralları ihlal ettikleri için toplamda 19 bin 107 lira idari para cezası ile cezalandırıldı. Polis ekipleri, sürücüleri hızlarını azaltmaları konusunda uyardı ve bu tür ihlallerin kazalara yol açabileceği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Trafik Güvenliğini Artırma Çabaları Devam Ediyor

Düzce'de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, sürücüler arasında farkındalık yaratmayı ve kazaları minimize etmeyi hedefliyor. Polis ekipleri, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı dönemlerde denetimlerini sıklaştırarak, hız sınırlarına uyulması için çaba sarf ediyor. Ayrıca, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile sürücülerin trafik kurallarına daha sıkı sarılmaları teşvik ediliyor.