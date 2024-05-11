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Hız sınırlarına uymayan sürücülere ağır ceza! Polisler radara yakalanan sürücüleri affetmedi

Düzce’de yaz aylarında artan trafik kazalarını önlemek amacıyla radar denetimi yapıldı. 70 km hız sınırını aşan 14 sürücüye toplam 19,107 lira ceza kesildi. Trafik güvenliğini artırma çabaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Hız sınırlarına uymayan sürücülere ağır ceza! Polisler radara yakalanan sürücüleri affetmedi mask
Hız sınırlarına uymayan sürücülere ağır ceza! Polisler radara yakalanan sürücüleri affetmedi
Hız sınırlarına uymayan sürücülere ağır ceza! Polisler radara yakalanan sürücüleri affetmedi
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Sıcak Havalarda Artan Trafik Denetimleri

Düzce'de, yaz aylarının gelmesi ve kazaların artış göstermesi üzerine, yerel polis ekipleri denetimlerini artırdı. Özellikle hız sınırı ihlallerine karşı duyarlı olan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, kent merkezindeki ana güzergahlarda radar denetimleri gerçekleştirdi. Bu denetimler, sürücülerin hız sınırlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla düzenlendi.

Hız sınırlarına uymayan sürücülere ağır ceza! Polisler radara yakalanan sürücüleri affetmedi

14 Sürücüye 19 Bin Lira Ceza Kesildi

Yapılan radar denetimleri sırasında, belirlenen 70 kilometre hız limitini aşan toplam 14 sürücü tespit edildi. Bu sürücüler, kuralları ihlal ettikleri için toplamda 19 bin 107 lira idari para cezası ile cezalandırıldı. Polis ekipleri, sürücüleri hızlarını azaltmaları konusunda uyardı ve bu tür ihlallerin kazalara yol açabileceği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.Hız sınırlarına uymayan sürücülere ağır ceza! Polisler radara yakalanan sürücüleri affetmedi

Trafik Güvenliğini Artırma Çabaları Devam Ediyor

Düzce'de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, sürücüler arasında farkındalık yaratmayı ve kazaları minimize etmeyi hedefliyor. Polis ekipleri, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı dönemlerde denetimlerini sıklaştırarak, hız sınırlarına uyulması için çaba sarf ediyor. Ayrıca, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile sürücülerin trafik kurallarına daha sıkı sarılmaları teşvik ediliyor.

# eğitim, düzce, polis, trafik

11 May 2024 - 19:51 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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