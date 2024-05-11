Korkunç iş kazası! Kolunu kıyma makinesine kaptırdı! Görenler baygınlık geçirdi

Kıyma Makinesine Sıkışan Çalışan Ameliyata Alındı

Zonguldak, Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen talihsiz bir iş kazası, yerel halk ve sağlık ekipleri tarafından endişeyle takip edildi. 23 yaşındaki market çalışanı Mustafa Ç., çalıştığı sırada sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Olay, acil durum ekiplerinin hızla müdahale ettiği dramatik anlara sahne oldu.

Hızlı Müdahale ve Koordinasyon

Mustafa Ç.'nin mesai arkadaşları, kaza anında hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ekipler, çalışanın kolu dirseğine kadar makine içinde sıkışmış halde buldu ve yaklaşık bir saat süren yoğun çabalar sonucunda Mustafa Ç., maalesef makineden kurtarılamadı.

Ameliyat için Hastaneye Sevk Edildi

Durumun ciddiyeti üzerine, kolu hala makinede sıkışmış olan Mustafa Ç., makineyle birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, genç çalışanın kurtarılması için acil bir operasyon düzenlendi. Sağlık personeli, Mustafa Ç.'nin durumunu stabilize etmek için titizlikle çalıştı.