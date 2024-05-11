Korkunç iş kazası! Kolunu kıyma makinesine kaptırdı! Görenler baygınlık geçirdi

Kıyma Makinesine Sıkışan Çalışan Ameliyata Alındı
Zonguldak, Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen talihsiz bir iş kazası, yerel halk ve sağlık ekipleri tarafından endişeyle takip edildi. 23 yaşındaki market çalışanı Mustafa Ç., çalıştığı sırada sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Olay, acil durum ekiplerinin hızla müdahale ettiği dramatik anlara sahne oldu.
Hızlı Müdahale ve Koordinasyon
Mustafa Ç.'nin mesai arkadaşları, kaza anında hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ekipler, çalışanın kolu dirseğine kadar makine içinde sıkışmış halde buldu ve yaklaşık bir saat süren yoğun çabalar sonucunda Mustafa Ç., maalesef makineden kurtarılamadı.
Ameliyat için Hastaneye Sevk Edildi
Durumun ciddiyeti üzerine, kolu hala makinede sıkışmış olan Mustafa Ç., makineyle birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, genç çalışanın kurtarılması için acil bir operasyon düzenlendi. Sağlık personeli, Mustafa Ç.'nin durumunu stabilize etmek için titizlikle çalıştı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.