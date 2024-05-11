- Gündem

Amatör balıkçı hayatını riske attı! Yaptıklarıyla herkesi şoke etti!

Karadeniz’in sert dalgalarına meydan okuyan cesur bir amatör balıkçı, Zonguldak’taki tehlikeli kayalıklarda balık avlamak için canını tehlikeye attı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Amatör balıkçı hayatını riske attı! Yaptıklarıyla herkesi şoke etti! mask
Amatör balıkçı hayatını riske attı! Yaptıklarıyla herkesi şoke etti!
Haber albümü için resme tıklayın

Dalgalara Karşı Tek Başına: Amatör Balıkçının Mücadelesi

Zonguldak açıklarında amatör bir balıkçı, olumsuz hava şartlarına ve yüksek kayalıkların risklerine rağmen, tutkunu olduğu balıkçılık hobisini sürdürmeye kararlı. Metrelerce yükseklikteki kayalıklar, balıkçı için hem zorlu bir av alanı hem de potansiyel bir tehlike arz ediyor. Öğle saatlerinde başlayan av macerası, zaman zaman dev dalgaların kayalıklara çarpmasıyla daha da riskli bir hâl alıyor.

Amatör balıkçı hayatını riske attı! Yaptıklarıyla herkesi şoke etti!

Karadeniz'in Capcanlı Sularında İstavrit Peşinde Bir Öğle Vakti

Karadeniz’in zengin istavrit populasyonu, amatör balıkçıları bu tehlikeli bölgelere çekmeye devam ediyor. Ancak, güçlü dalgaların ve sarp kayalıkların olduğu bu bölgede balık tutmak, büyük bir cesaret ve dikkat gerektiriyor. Amatör balıkçı, saatler süren çabasına rağmen pek verim alamasa da, balık avı tutkusu onu vazgeçirmeye yetmiyor.Amatör balıkçı hayatını riske attı! Yaptıklarıyla herkesi şoke etti!

Güvenliğinizi İhmal Etmeyin: Uzmanlar Uyarıyor

Deneyimli balıkçılar ve güvenlik uzmanları, amatör balıkçıları bu tür tehlikeli bölgelerde avlanırken daha fazla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar, özellikle dalgalı ve kayalık alanlarda balık tutarken kullanılan ekipmanın güvenliği ve kişisel koruyucu önlemlerin önemini vurguluyorlar.

# zengin, karadeniz

11 May 2024 - 20:03 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL