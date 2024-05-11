Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor

Geçtiğimiz yıl O3 Medya ile anlaşma yapan başarılı oyuncu Barış Arduç, bu yaz vizyona girecek olan "Bir Başka Aşk" filmi için kamera karşısına geçiyor. Arduç'a bu filmde, son dönemlerin parlayan yıldızı Hande Erçel eşlik edecek. İkili, filmde ilk kez birlikte rol alacak.

Çekimler Temmuzda Başlıyor

"Bir Başka Aşk" filminin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturacak. Film, Temmuz ayının başında Çeşme'de çekilmeye başlanacak. Çekim yerinin Çeşme olması, film ekibinin bölgenin doğal güzelliklerinden faydalanmayı planladığını gösteriyor.

Senaryo Ceylan Naz Baycan'dan

Filmin senaryosunu "Merve Kült" eseriyle tanınan Ceylan Naz Baycan kaleme alıyor. Baycan, bu projeyle dramatik ve romantik ögeleri harmanlayarak izleyiciye unutulmaz bir aşk hikayesi vaat ediyor.

Film Detayları Merakla Bekleniyor

"Bir Başka Aşk" filminin diğer oyuncu kadrosu ve detayları henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde bu bilgilerin de sinema severlerle paylaşılması bekleniyor. Filmle ilgili tüm gelişmeleri ve daha fazlasını öğrenmek için bizi takipte kalın.





