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Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor

Bu yaz Çeşme'de çekilecek "Bir Başka Aşk" filminde Barış Arduç ve Hande Erçel başrolde. Film, Temmuzda sete çıkıyor. İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor mask
Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor
Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor
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Geçtiğimiz yıl O3 Medya ile anlaşma yapan başarılı oyuncu Barış Arduç, bu yaz vizyona girecek olan "Bir Başka Aşk" filmi için kamera karşısına geçiyor. Arduç'a bu filmde, son dönemlerin parlayan yıldızı Hande Erçel eşlik edecek. İkili, filmde ilk kez birlikte rol alacak.

Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor

Çekimler Temmuzda Başlıyor

"Bir Başka Aşk" filminin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturacak. Film, Temmuz ayının başında Çeşme'de çekilmeye başlanacak. Çekim yerinin Çeşme olması, film ekibinin bölgenin doğal güzelliklerinden faydalanmayı planladığını gösteriyor.Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor

Senaryo Ceylan Naz Baycan'dan

Filmin senaryosunu "Merve Kült" eseriyle tanınan Ceylan Naz Baycan kaleme alıyor. Baycan, bu projeyle dramatik ve romantik ögeleri harmanlayarak izleyiciye unutulmaz bir aşk hikayesi vaat ediyor.Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor

Film Detayları Merakla Bekleniyor

"Bir Başka Aşk" filminin diğer oyuncu kadrosu ve detayları henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde bu bilgilerin de sinema severlerle paylaşılması bekleniyor. Filmle ilgili tüm gelişmeleri ve daha fazlasını öğrenmek için bizi takipte kalın.

Barış Arduç ve Hande Erçel yeni projede buluşuyor



# Medya

11 May 2024 - 20:01 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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