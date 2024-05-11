Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki büyüleyici tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir Nerede Görüldü?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defilede kırmızı mini elbisesi, kırmızı çorapları ve ayakkabılarıyla tüm gözleri üzerine çeken Özdemir, şıklığıyla herkesi büyüledi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kırmızının Bedeli Ne Oldu?

Demet Özdemir'in bu muhteşem görünümü elbette ki bir bedele sahip. Yapılan açıklamalara göre, güzel oyuncunun kırmızı elbisesi için 40 bin TL, ayakkabıları için ise 35 bin TL ödeme yapılmış. Toplamda 75 bin TL'lik bu şıklık, Özdemir'in tarzını ve kendine olan yatırımını gözler önüne seriyor.

Takipçilerinden Tam Not

Özdemir'in bu büyüleyici kırmızı kombini, sosyal medya takipçileri tarafından tam not aldı. Ünlü oyuncunun tarzı ve şıklığı, takipçileri tarafından "mükemmel" yorumlarıyla ödüllendirildi. Her geçen gün fan kitlesini artıran Özdemir, modaya olan ilgisiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Demet Özdemir'in 75 bin TL'lik kırmızı şıklığı, takipçilerinden tam not alırken, herkesi kendine hayran bıraktı. Bu şıklık, ünlü oyuncunun tarzını ve kendine yaptığı yatırımı gösteriyor.