- Olay Entrika

Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki büyüleyici tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Başarılı oyunculuğu ve dikkat çekici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, son dönemde hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı "Adım Farah" dizisiyle gündemde. Ünlü oyuncunun her adımı büyük ilgi görüyor ve şimdilerde kırmızılar içindeki bir görünümüyle tekrar gündeme geldi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki büyüleyici tarzının fiyatı dudak uçuklattı mask
Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki büyüleyici tarzının fiyatı dudak uçuklattı
Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki büyüleyici tarzının fiyatı dudak uçuklattı
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Demet Özdemir Nerede Görüldü?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defilede kırmızı mini elbisesi, kırmızı çorapları ve ayakkabılarıyla tüm gözleri üzerine çeken Özdemir, şıklığıyla herkesi büyüledi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki büyüleyici tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Kırmızının Bedeli Ne Oldu?

Demet Özdemir'in bu muhteşem görünümü elbette ki bir bedele sahip. Yapılan açıklamalara göre, güzel oyuncunun kırmızı elbisesi için 40 bin TL, ayakkabıları için ise 35 bin TL ödeme yapılmış. Toplamda 75 bin TL'lik bu şıklık, Özdemir'in tarzını ve kendine olan yatırımını gözler önüne seriyor.Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki büyüleyici tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Takipçilerinden Tam Not

Özdemir'in bu büyüleyici kırmızı kombini, sosyal medya takipçileri tarafından tam not aldı. Ünlü oyuncunun tarzı ve şıklığı, takipçileri tarafından "mükemmel" yorumlarıyla ödüllendirildi. Her geçen gün fan kitlesini artıran Özdemir, modaya olan ilgisiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki büyüleyici tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir'in 75 bin TL'lik kırmızı şıklığı, takipçilerinden tam not alırken, herkesi kendine hayran bıraktı. Bu şıklık, ünlü oyuncunun tarzını ve kendine yaptığı yatırımı gösteriyor.

# Medya

11 May 2024 - 20:26 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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