Türkiye'de İnme Tehlikesi: Her 15 Dakikada Bir Hayat Kaybı

Acil Durum: Türkiye'deki İnme Kayıpları

Türkiye'de inme, ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Ethem Murat Arsava'nın belirttiği üzere, Türkiye'de her 15 dakikada bir kişi, inme nedeniyle hayatını kaybediyor. İnme, beynin kan akışının kesilmesi ya da beyin damarlarında yırtılma sonucu meydana geliyor ve acil müdahale gerektiriyor.

Önleyici Adımlar ve Erken Müdahale Hayati Önem Taşıyor

İnme sonucu yaşanan felç, konuşma bozukluğu, görme kaybı gibi ciddi sonuçlar, erken müdahale ile minimize edilebilir. Arsava, inme belirtileri görüldüğünde hemen 112 aranması gerektiğini vurguluyor. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve tansiyon ile kolesterolü kontrol altında tutmak, inme riskini azaltmada kritik öneme sahip.



Farkındalık Günü ve Toplumsal Bilinç

Her yıl 10 Mayıs'ta kutlanan İnme Farkındalık Günü, toplumu inme konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. "İnmeye Dur De" temasıyla, bu yılki farkındalık çalışmaları, inmenin önlenmesi ve erken müdahale konusunda toplumun dikkatini çekmeye çalışıyor.