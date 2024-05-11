Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’tan Çorum FK maçı sonrası açıklamalar

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu son haftasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maç, Boluspor'un 90+3. dakikada attığı golle 2-1 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off potasına adını yazdırmayı başardı.
Yalçın Koşukavak'tan maç değerlendirmesi
Boluspor'un tecrübeli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadıklarını ve zorlu bir mücadele sonucunda kazandıklarını belirtti. Koşukavak, "Sahanın içini anlatmak kolay değil. Duygusal bir yük vardı. Rakibimiz ekonomik ve taktiksel olarak güçlüydü. İlk defa bu sezon 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktılar," dedi.
Maçın kritik anları
Maçın ilk yarısı, Boluspor'un rakip kalede etkili olduğu ancak gol bulamadığı anlarla geçti. İkinci yarıda Boluspor 1-0 öne geçse de, Çorum FK'nın artan baskısı ve riskli oyunu 83. dakikada beraberlik golünü getirdi. Koşukavak, bu baskılı dakikalarda savunmada yaşanan problemleri ve rakibin boşluk bırakmasını fırsata çeviren son dakika golünü "Allah'ın yardımı" olarak nitelendirdi.
Play-Off yolunda Boluspor'un hedefleri
Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Boluspor'un play-off'larda da başarılı olma hedefini vurgulayarak, "31 yıllık Süper Lig hasretimiz var. İnşallah bu hasreti dindireceğiz. Oyuncularım, yönetim kurulum ve tüm Boluspor camiası çok inandı ve mücadele etti," ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.