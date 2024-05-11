Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’tan Çorum FK maçı sonrası açıklamalar

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu son haftasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maç, Boluspor'un 90+3. dakikada attığı golle 2-1 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off potasına adını yazdırmayı başardı.

Yalçın Koşukavak'tan maç değerlendirmesi

Boluspor'un tecrübeli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadıklarını ve zorlu bir mücadele sonucunda kazandıklarını belirtti. Koşukavak, "Sahanın içini anlatmak kolay değil. Duygusal bir yük vardı. Rakibimiz ekonomik ve taktiksel olarak güçlüydü. İlk defa bu sezon 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktılar," dedi.

Maçın kritik anları

Maçın ilk yarısı, Boluspor'un rakip kalede etkili olduğu ancak gol bulamadığı anlarla geçti. İkinci yarıda Boluspor 1-0 öne geçse de, Çorum FK'nın artan baskısı ve riskli oyunu 83. dakikada beraberlik golünü getirdi. Koşukavak, bu baskılı dakikalarda savunmada yaşanan problemleri ve rakibin boşluk bırakmasını fırsata çeviren son dakika golünü "Allah'ın yardımı" olarak nitelendirdi.

Play-Off yolunda Boluspor'un hedefleri

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Boluspor'un play-off'larda da başarılı olma hedefini vurgulayarak, "31 yıllık Süper Lig hasretimiz var. İnşallah bu hasreti dindireceğiz. Oyuncularım, yönetim kurulum ve tüm Boluspor camiası çok inandı ve mücadele etti," ifadelerini kullandı.