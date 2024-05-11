Ajda Pekkan’ın ilk stadyum konserinde kimler sahne alacak?

Süperstar, 12 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu özel konserde birçok değerli sanatçıyla aynı sahneyi paylaşacak.

Süperstar'ın Sahne Arkadaşları

Ajda Pekkan'ın bu önemli gecede kendisine eşlik edecek isimler arasında Türk müziğinin usta sesleri Selda Bağcan, Nilüfer ve Mazhar Alanson bulunuyor. Ayrıca Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang gibi birçok başarılı sanatçı da Pekkan ile aynı sahnede olacak.

Ajda Pekkan: "Maraton Gibi Bir Hazırlık Süreci!"

Ajda Pekkan, konser öncesindeki heyecanını ve hazırlıklarını şu sözlerle ifade etti: "İlk defa bir stadyum konseri vereceğim. Yıllar sonra böyle büyük bir yerde performans sergilemek gerçekten heyecan verici. Hayal ettiğimiz şeyleri gerçeğe dönüştürmek için büyük bir çaba içindeyiz." Süperstar, süreci bir maraton koşusu gibi tanımlayarak, bu büyük etkinlik için yoğun bir hazırlık içinde olduklarını belirtti.

Ajda Pekkan'ın Hayatı Film Oluyor!

Konserin yanı sıra Ajda Pekkan, hayatının film olacağını da müjdeledi. Film projesinin detayları hakkında konuşan Pekkan, projenin bir belgesel ya da biyografi olabileceğini söyledi. Müzikal ve film projeleriyle ilgili heyecanını dile getiren Pekkan, sanat hayatındaki bu yeni adımlarla hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı hedefliyor.