SGK'nın İlaç Listesinde Önemli Genişleme

Yenilikçi İlaçlara Erişim Artıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sektöründe önemli bir adım atarak 47 yeni ilacı daha geri ödeme listesine ekledi. Bu ilaçlar arasında özellikle 8 yenilikçi kanser ilacı ve çeşitli kronik hastalıklar için önem taşıyan tedaviler bulunmaktadır.

Yerli Üretim Gücü

Eklenen ilaçların 10'u yerli üretim olup, bu durum yerel üreticilerin desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.



Kapsamlı Sağlık Desteği

Değişikliklerle birlikte, meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara erişim kolaylaşacak. Ayrıca, kronik lenfositik lösemi ve multiple myelom gibi kan hastalıklarının tedavisinde de yeni seçenekler sunulmuştur.



Bu güncelleme, SGK'nın hasta erişimini genişletme ve tedavi seçeneklerini artırma yönündeki kararlılığını göstermektedir. Vatandaşların daha geniş bir ilaç yelpazesine erişimi sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma oranının artması beklenmektedir.

SGK, 47 yeni ilacı geri ödeme listesine ekledi. Yenilikçi kanser ilaçları ve yerli üretim ilaçlar dikkat çekiyor. Genişletilmiş sağlık desteği ile hastalara daha iyi erişim sağlanıyor.