Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: “Boluspor bu başarıyı hak ediyordu”

Trendyol 1. Lig’in heyecan dolu son haftasında futbol severler, nefes kesen bir mücadeleye şahit oldu. Boluspor, Çorum FK ile karşı karşıya geldiği maçta, 90+3. dakikada bulduğu kritik golle rakibini 2-1 mağlup etti ve play-off potasına girmeyi başardı. Bu sonuçla Çorum FK, ligi beşinci sırada tamamladı.

Serkan Özbalta: "Verimli bir sezon geçirdik"

Maçın ardından Çorum FK’nın teknik direktörü Serkan Özbalta, sezon genelindeki performanslarına dair değerlendirmelerde bulundu. Özbalta, “Yorucu ama bizim açımızdan verimli geçen bir sezonu bugün tamamladık. Oyuncularımız sağlıkla sezonu kapattılar. Öncelikle Boluspor'u tebrik ederim, onların daha fazla ihtiyacı vardı” dedi ve ekledi: “Bizim için de başarılı bir sezon oldu. İlk defa çıktığımız 1. ligde play-off’a kalmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Çorum FK'nın sezon sonu analizi

Çorum FK için sezon boyunca yaşananlar, takımın 1. Lig'deki ilk yılında neler başarabildiğini göstermesi açısından önemliydi. Teknik direktör Özbalta, “Her basamak bizim için kıymetli. Uzun yıllar sonra kendi sahamızda play-off heyecanını yaşayacağız. Oyuncularım hem mücadeleleriyle hem de sahadaki performanslarıyla bu başarıyı hak ettiler” şeklinde konuştu.

Maçın kritik anları ve takım stratejileri

Çorum FK, maç boyunca sahada farklı bir dizilişle yer aldı. Bu diziliş, sakat oyuncular nedeniyle belirlenmişti. Özbalta, “Boluspor’un oyun tarzına karşı sahada farklı bir taktikle çıktık. Oyuncularım, son ana kadar mücadele etti ve bu dizilişin hakkını verdiler” diye belirtti. Boluspor’un attığı golle maçın dengesi değişse de Çorum FK'nın reaksiyonu hızlı oldu ve skoru 1-1'e getirdi.

Boluspor’un ihtiyacı ve şehrin sevinci

Boluspor için bu maç, sezonun en kritik anlarından biriydi. Play-off potasına girme mücadelesinde, son dakikada buldukları gol, hem takımın hem de şehrin moralini yükseltti. Özbalta, “Boluspor’un daha çok ihtiyacı vardı ve kazandılar. Şehrin insanları bu birlikteliği ve başarıyı hak ediyordu” ifadelerini kullandı.