Gen Tedavisi ile Hayata Tutundu: İşitme Engelli Kızın İnanılmaz Dönüşümü

İngiltere'de doğuştan işitme engelli olan küçük bir kız, çığır açıcı bir gen tedavisi sayesinde duymaya başladı. Bu, tıp alanında devrimsel bir adım olarak görülüyor.

Çığır Açan Tedavi Nasıl Çalışıyor?

Küçük Opal Sandy, doğum gününden kısa bir süre önce başlanan tedavi ile altı ay içinde duymaya başladı. Tedavi süreci, kalıtsal sağırlığa yol açan hasarlı DNA'nın değiştirilmesini içeriyor. Bu işlem, kulak içine gen infüzyonu yoluyla gerçekleştiriliyor.

İlerlemeler ve Beklentiler

Tedavinin başarısı, Opal'in fısıltıları bile duyabildiğini ve ilk kez "anne" ve "baba" gibi kelimeleri söyleyebildiğini gösteriyor. Ayrıca, bu tedavinin diğer ileri derece işitme kaybı türlerinde de etkili olabileceği umuluyor.



Teknolojinin Diğer Potansiyelleri

Opal'in sağ kulağına uygulanan bu yeni tedavi, gen tedavisinin işitme engeli tedavisinde nasıl devrimsel sonuçlar doğurabileceğinin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu başarı, benzer genetik koşulları olan diğer hastalar için de umut vaat ediyor.