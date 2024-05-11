O Covid-19 aşısı piyasadan kalkıyor

Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, dünya çapında üç milyar dozun üzerinde uygulandıktan sonra piyasadan çekiliyor. Bu önemli kararın ardında yatan nedenler, pandemi sürecindeki başarılar ve yaşanan zorluklar, şirketin gelecek planları ve aşıya dair tartışmalar ışığında ele alınmaktadır.

Global Başarıdan Ticari Karara

AstraZeneca aşısı, Covid-19 pandemisi sırasında milyonlarca hayatı kurtararak önemli bir rol oynamıştır. Ancak şirket, yeni koronavirüs varyantlarına karşı güncellenmiş aşıların talep görmesi ve mevcut aşının ticari sürdürülebilirliğini yeniden değerlendirme gerekliliği nedeniyle piyasadan çekilme kararı almıştır. Şirket, bu kararı alırken "müthiş bir gurur" duyduğunu ve aşının pandemiyle mücadelede kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır.

Aşı Üretiminde Dönüm Noktası

Oxford Üniversitesi ile iş birliği içinde geliştirilen ve normalde 10 yıla yayılan aşı üretim süreci, pandemi koşullarında sadece 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. AstraZeneca'nın bu aşısı, özellikle gelişmekte olan ülkeler için erişilebilir fiyatı ve saklama kolaylığı ile "dünya için bir aşı" olarak nitelendirildi. İngiltere'nin pandemiden çıkış stratejisinde de merkezi bir rol oynadı.

Tartışmalı Yan Etkiler ve Hukuki Mücadeleler

Ancak, aşının nadir görülen bir yan etkisi olan Trombositopeni Sendromlu Tromboz (TTS) riski, bazı ülkelerin alternatif aşılara yönelmesine ve halk arasında endişeye neden oldu. AstraZeneca, bu yan etkiyi ilk kez mahkeme belgeleri aracılığıyla kabul etti ve bazı davacıların aşıdan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle şirkete karşı dava açmalarıyla karşı karşıya kaldı.

Geleceğe Bakış: Güncellenmiş Aşı Çalışmaları

Şirket, piyasadan çekilme kararını duyururken, aynı zamanda Covid virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantlarını yakından takip eden ve güncellenmiş aşıları geliştirme çabalarına odaklanacağını belirtti. Aşı fazlası ve düşen talep, yeni aşı çalışmaları için zemin hazırlarken, AstraZeneca'nın bu alandaki yenilikçi adımları merakla bekleniyor.

Bu süreç, hem global sağlık politikaları açısından hem de aşı teknolojisinde önemli dersler sunarken, AstraZeneca'nın gelecekteki stratejileri ve pandemi sonrası sağlık sektöründeki rolü büyük ilgi görüyor.