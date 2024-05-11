Dikkat: Tuz Tüketimi Mide Kanseri Riskini Artırabilir!

Yüksek Tuz Tüketimi ve Mide Kanseri Arasındaki Şaşırtıcı Bağlantı

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi Halk Sağlığı Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, yüksek miktarda tuz tüketen bireylerin mide kanseri riskinin, az tuz tüketenlere göre %41 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırma, tuzun mide üzerindeki koruyucu tabakayı aşındırarak kanserli mutasyonlara yol açabileceğini gösteriyor. Bu sonuçlar, tuz tüketiminin sadece basit bir diyet tercihi olmadığını, aynı zamanda ciddi sağlık sonuçlarına yol açabileceğini gözler önüne seriyor.

Tuz Tüketimi Ne Kadar Olmalı?

FDA, günlük tuz tüketiminin 2.300 mg'ı geçmemesini önermektedir, bu miktar yaklaşık bir çay kaşığı sofra tuzuna eşdeğer. Ancak çoğu kişi, gıdalarda bulunan ve ekstra eklenen tuz miktarının farkında olmadan günlük ortalama 3.400 mg tuz tüketmektedir. Bu, önerilen miktarın oldukça üzerindedir ve sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Araştırma Nasıl Yapıldı?

Araştırmacılar, Birleşik Krallık Biyobankası'ndan elde edilen 471.144 yetişkinin verilerini inceledi. 11 yıllık süreçte, yemeklerine düzenli olarak tuz ekleyen bireylerin, nadiren tuz kullananlara göre mide kanserine yakalanma olasılığı %41 daha fazlaydı. Araştırma, yaş, sosyoekonomik durum, alkol ve tütün kullanımı gibi diğer faktörleri de hesaba katarak bu sonuçlara ulaştı.



Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Mide kanseri, erken teşhis edildiğinde hayatta kalma oranı yüksektir. Erken evrede teşhis edilen mide kanseri hastalarının beş yıl içinde hayatta kalma oranı %75 iken, kanser ilerledikçe bu oran %35'e düşmektedir. Ancak mide kanseri belirtileri genellikle göz ardı edilir ve fark edilmesi zor olabilir. Erken belirtiler arasında şişkinlik, mide rahatsızlığı ve hazımsızlık bulunmaktadır.

Bu araştırma, tuz tüketiminin azaltılması gerektiğini ve mide kanseri riskinin ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Sağlıklı bir diyet ve düzenli tıbbi kontroller, bu tür ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik öneme sahiptir.